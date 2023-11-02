إدارات ((الداخلية)) تباشر البلاغات لمواجهة تداعيات الأمطار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) في إطار متابعة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني وتعليماته باتخاذ كل الإجراءات التي تعزز السلامة العامة والتعامل مع تداعيات موجة الطقس السيئ، باشرت الإدارات المعنية بوزارة الداخلية جهودها المكثفة لمواجهة تداعيات الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها البحرين.
فقد قامت إدارة العمليات بالتنسيق مع مديريات الشرطة بالمحافظات الأربع والدفاع المدني والمرور، باتخاذ إجراءات ميدانية، من أجل مساعدة المواطنين والمقيمين في تدبير شؤونهم وقضاء مصالحهم من خلال التعامل المهني والعاجل مع مشكلة تجمع مياه الأمطار واتخاذ ما يلزم بخصوص البلاغات ذات الصلة. كما تعاملت الدوريات المرورية مع بلاغات مختلفة تضمنت مباشرة 43 حادث تلفيات بسيطة، وسحب مركبات متعطلة في تجمعات الأمطار وتنظيم الحركة المرورية على التقاطعات والشوارع الرئيسية ومساعدة من تعطلت مركباتهم وعمل التحويلات اللازمة ومراقبة الحركة المرورية واتخاذ ما يلزم من إجراءات بما يضمن انسيابية الحركة المرورية.
كما باشر الدفاع المدني عدداً من البلاغات المتعلقة بتداعيات الأمطار الغزيرة من بينها 50 بلاغاً بسقوط أشجار وأعمدة إنارة ومظلات وحدوث ماس كهربائي، كما تم استخدام المضخات في سحب مياه الأمطار بالتعاون والتنسيق مع وزارة شؤون البلديات والزراعة ووزارة الأشغال وعلى الصعيد التوعوي.
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