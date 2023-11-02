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إدارات ((الداخلية)) تباشر البلاغات لمواجهة تداعيات الأمطار

11/2/2023 7:06:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬إطار‭ ‬متابعة‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬وتعليماته‭ ‬باتخاذ‭ ‬كل‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬السلامة‭ ‬العامة‭ ‬والتعامل‭ ‬مع‭ ‬تداعيات‭ ‬موجة‭ ‬الطقس‭ ‬السيئ،‭ ‬باشرت‭ ‬الإدارات‭ ‬المعنية‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬جهودها‭ ‬المكثفة‭ ‬لمواجهة‭ ‬تداعيات‭ ‬الأمطار‭ ‬الغزيرة‭ ‬التي‭ ‬تتعرض‭ ‬لها‭ ‬البحرين‭.‬

فقد‭ ‬قامت‭ ‬إدارة‭ ‬العمليات‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬مديريات‭ ‬الشرطة‭ ‬بالمحافظات‭ ‬الأربع‭ ‬والدفاع‭ ‬المدني‭ ‬والمرور،‭ ‬باتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬ميدانية،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مساعدة‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬في‭ ‬تدبير‭ ‬شؤونهم‭ ‬وقضاء‭ ‬مصالحهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعامل‭ ‬المهني‭ ‬والعاجل‭ ‬مع‭ ‬مشكلة‭ ‬تجمع‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬واتخاذ‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬بخصوص‭ ‬البلاغات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭. ‬كما‭ ‬تعاملت‭ ‬الدوريات‭ ‬المرورية‭ ‬مع‭ ‬بلاغات‭ ‬مختلفة‭ ‬تضمنت‭ ‬مباشرة‭ ‬43‭ ‬حادث‭ ‬تلفيات‭ ‬بسيطة،‭ ‬وسحب‭ ‬مركبات‭ ‬متعطلة‭ ‬في‭ ‬تجمعات‭ ‬الأمطار‭ ‬وتنظيم‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬على‭ ‬التقاطعات‭ ‬والشوارع‭ ‬الرئيسية‭ ‬ومساعدة‭ ‬من‭ ‬تعطلت‭ ‬مركباتهم‭ ‬وعمل‭ ‬التحويلات‭ ‬اللازمة‭ ‬ومراقبة‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬واتخاذ‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬انسيابية‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭.‬

كما‭ ‬باشر‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬البلاغات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتداعيات‭ ‬الأمطار‭ ‬الغزيرة‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬50‭ ‬بلاغاً‭ ‬بسقوط‭ ‬أشجار‭ ‬وأعمدة‭ ‬إنارة‭ ‬ومظلات‭ ‬وحدوث‭ ‬ماس‭ ‬كهربائي،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬استخدام‭ ‬المضخات‭ ‬في‭ ‬سحب‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬بالتعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬ووزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬وعلى‭ ‬الصعيد‭ ‬التوعوي‭.‬

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