إدارات ((الداخلية)) تباشر البلاغات لمواجهة تداعيات الأمطار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

فقد‭ ‬قامت‭ ‬إدارة‭ ‬العمليات‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬مديريات‭ ‬الشرطة‭ ‬بالمحافظات‭ ‬الأربع‭ ‬والدفاع‭ ‬المدني‭ ‬والمرور،‭ ‬باتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬ميدانية،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مساعدة‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬في‭ ‬تدبير‭ ‬شؤونهم‭ ‬وقضاء‭ ‬مصالحهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعامل‭ ‬المهني‭ ‬والعاجل‭ ‬مع‭ ‬مشكلة‭ ‬تجمع‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬واتخاذ‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬بخصوص‭ ‬البلاغات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭. ‬كما‭ ‬تعاملت‭ ‬الدوريات‭ ‬المرورية‭ ‬مع‭ ‬بلاغات‭ ‬مختلفة‭ ‬تضمنت‭ ‬مباشرة‭ ‬43‭ ‬حادث‭ ‬تلفيات‭ ‬بسيطة،‭ ‬وسحب‭ ‬مركبات‭ ‬متعطلة‭ ‬في‭ ‬تجمعات‭ ‬الأمطار‭ ‬وتنظيم‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬على‭ ‬التقاطعات‭ ‬والشوارع‭ ‬الرئيسية‭ ‬ومساعدة‭ ‬من‭ ‬تعطلت‭ ‬مركباتهم‭ ‬وعمل‭ ‬التحويلات‭ ‬اللازمة‭ ‬ومراقبة‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬واتخاذ‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬انسيابية‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭.‬

كما‭ ‬باشر‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬البلاغات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتداعيات‭ ‬الأمطار‭ ‬الغزيرة‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬50‭ ‬بلاغاً‭ ‬بسقوط‭ ‬أشجار‭ ‬وأعمدة‭ ‬إنارة‭ ‬ومظلات‭ ‬وحدوث‭ ‬ماس‭ ‬كهربائي،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬استخدام‭ ‬المضخات‭ ‬في‭ ‬سحب‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬بالتعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬ووزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬وعلى‭ ‬الصعيد‭ ‬التوعوي‭.‬