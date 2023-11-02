محافظ الجنوبية:تسجيل أكثر من 1850 مخيما في موسم البر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أشاد سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية بتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، بتخصيص جائزة مالية أسبوعية لأفضل مُخيم، مؤكداً سموه انه ستتم مرحلة تقييم المخيمات اعتبارا من انطلاق الموسم في 10 نوفمبر 2023 حتى نهاية الموسم في 29 فبراير 2024.
كما أكد سمو محافظ المحافظة الجنوبية أنه مع بدء انطلاق فترة التسجيل لموسم البر 2023-2024 شهدت مبادرة خيّم الإلكترونية المتاحة عبر تطبيق (الجنوبية) للأجهزة الذكية إقبالاً منقطع النظير وأرقاما قياسية من قبل المخيمين الراغبين بالتسجيل بواقع أكثر من 1850 مخيما وذلك في الساعات الأولى من انطلاق فترة التسجيل مقارنة بالأعوام السابقة، منوهاً سموه إلى أن المبادرة تعتبر إلكترونية 100 % من حيث التسجيل الإلكتروني وتوفير الخارطة والاشتراطات وإرسال ملصق المخيّم إلكترونياً، وذلك لضمان أعلى معايير التفاعل وسهولة التطبيق على المخيمين وتحقيقاً لجهود المحافظة في الابتكار والتحول الرقمي لكافة المعاملات والخدمات المقدمة.
كما أكد سمو المحافظ أن نصب الخيام لموسم البر يبدأ 10 نوفمبر 2023، مبيناً سموه ان المحافظة حريصة على تعزيز التعاون والشراكة المجتمعية والأمنية، والحفاظ على البيئة والحياة الفطرية بالمستوى الرائد لضمان تنظيم موسم آمن ومنظم لجميع مرتادي البر والمخيمين، منوهاً إلى ضرورة التزام المخيمين بالاشتراطات والأنظمة واتباع خارطة الموسم المعتمدة بالإضافة إلى الإرشادات والتدابير اللازمة للتخييم في موسم البر والتي تم عرضها في مواقع المحافظة الإلكترونية، لحفظ سلامتهم ونجاح الموسم وفق أعلى المعايير الأمنية والبيئية والتنظيمية.
MENAFN02112023000055011008ID1107363530
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.