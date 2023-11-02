محافظ الجنوبية:تسجيل أكثر من 1850 مخيما في موسم البر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كما‭ ‬أكد‭ ‬سمو‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬أنه‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬انطلاق‭ ‬فترة‭ ‬التسجيل‭ ‬لموسم‭ ‬البر‭ ‬2023-2024‭ ‬شهدت‭ ‬مبادرة‭ ‬خيّم‭ ‬الإلكترونية‭ ‬المتاحة‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ (‬الجنوبية‭) ‬للأجهزة‭ ‬الذكية‭ ‬إقبالاً‭ ‬منقطع‭ ‬النظير‭ ‬وأرقاما‭ ‬قياسية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المخيمين‭ ‬الراغبين‭ ‬بالتسجيل‭ ‬بواقع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1850‭ ‬مخيما‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬انطلاق‭ ‬فترة‭ ‬التسجيل‭ ‬مقارنة‭ ‬بالأعوام‭ ‬السابقة،‭ ‬منوهاً‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المبادرة‭ ‬تعتبر‭ ‬إلكترونية‭ ‬100 % ‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬التسجيل‭ ‬الإلكتروني‭ ‬وتوفير‭ ‬الخارطة‭ ‬والاشتراطات‭ ‬وإرسال‭ ‬ملصق‭ ‬المخيّم‭ ‬إلكترونياً،‭ ‬وذلك‭ ‬لضمان‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬التفاعل‭ ‬وسهولة‭ ‬التطبيق‭ ‬على‭ ‬المخيمين‭ ‬وتحقيقاً‭ ‬لجهود‭ ‬المحافظة‭ ‬في‭ ‬الابتكار‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬لكافة‭ ‬المعاملات‭ ‬والخدمات‭ ‬المقدمة‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ‭ ‬أن‭ ‬نصب‭ ‬الخيام‭ ‬لموسم‭ ‬البر‭ ‬يبدأ‭ ‬10‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023،‭ ‬مبيناً‭ ‬سموه‭ ‬ان‭ ‬المحافظة‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬والأمنية،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬والحياة‭ ‬الفطرية‭ ‬بالمستوى‭ ‬الرائد‭ ‬لضمان‭ ‬تنظيم‭ ‬موسم‭ ‬آمن‭ ‬ومنظم‭ ‬لجميع‭ ‬مرتادي‭ ‬البر‭ ‬والمخيمين،‭ ‬منوهاً‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬التزام‭ ‬المخيمين‭ ‬بالاشتراطات‭ ‬والأنظمة‭ ‬واتباع‭ ‬خارطة‭ ‬الموسم‭ ‬المعتمدة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الإرشادات‭ ‬والتدابير‭ ‬اللازمة‭ ‬للتخييم‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬البر‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬عرضها‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬المحافظة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬لحفظ‭ ‬سلامتهم‭ ‬ونجاح‭ ‬الموسم‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬المعايير‭ ‬الأمنية‭ ‬والبيئية‭ ‬والتنظيمية‭.‬