وزير الداخلية يشيد بدور السعودية في توفير جميع الإمكانيات من أجل راحة الحجاج

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬بداية‭ ‬اللقاء،‭ ‬رحب‭ ‬الوزير‭ ‬بوزير‭ ‬الحج‭ ‬والعمرة‭ ‬السعودي‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق،‭ ‬مشيدا‭ ‬بعمق‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬والأخوية‭ ‬الوثيقة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وأخيه‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود،‭ ‬ومنوها‭ ‬بالجهود‭ ‬المشكورة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬كل‭ ‬الإمكانيات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬راحة‭ ‬الحجاج‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وضيوف‭ ‬الرحمن‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬كافة‭.‬

وأكد‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬أن‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات،‭ ‬ومتابعة‭ ‬شؤون‭ ‬حجاج‭ ‬بيت‭ ‬الله‭ ‬الحرام‭ ‬وتمكينهم‭ ‬من‭ ‬أداء‭ ‬الشعائر‭ ‬بيسر‭ ‬وطمأنينة‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬بحث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬والسبل‭ ‬الكفيلة‭ ‬بتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬وتطوير‭ ‬آليات‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭. ‬

حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لأمن‭ ‬المنافذ‭.‬