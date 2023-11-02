وزير الداخلية يشيد بدور السعودية في توفير جميع الإمكانيات من أجل راحة الحجاج

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- Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، أمس الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والوفد المرافق، وذلك بحضور نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، والشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة.
وفي بداية اللقاء، رحب الوزير بوزير الحج والعمرة السعودي والوفد المرافق، مشيدا بعمق العلاقات التاريخية والأخوية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومنوها بالجهود المشكورة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية الشقيقة وحرصها على توفير كل الإمكانيات من أجل راحة الحجاج من أبناء مملكة البحرين وضيوف الرحمن من دول العالم كافة.
وأكد وزير الداخلية، أن التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين، يسهم في توفير أفضل الخدمات، ومتابعة شؤون حجاج بيت الله الحرام وتمكينهم من أداء الشعائر بيسر وطمأنينة.
وتم خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون والتنسيق وتطوير آليات العمل المشترك بين البلدين الشقيقين.
حضر اللقاء مدير عام الإدارة العامة لأمن المنافذ.
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