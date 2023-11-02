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وزير الداخلية يشيد بدور السعودية في توفير جميع الإمكانيات من أجل راحة الحجاج

11/2/2023 7:06:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬أمس‭ ‬الدكتور‭ ‬توفيق‭ ‬بن‭ ‬فوزان‭ ‬الربيعة‭ ‬وزير‭ ‬الحج‭ ‬والعمرة‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬نواف‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬المعاودة‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف،‭ ‬والفريق‭ ‬طارق‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬الحسن‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام،‭ ‬والشيخ‭ ‬هشام‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لشؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭.‬

وفي‭ ‬بداية‭ ‬اللقاء،‭ ‬رحب‭ ‬الوزير‭ ‬بوزير‭ ‬الحج‭ ‬والعمرة‭ ‬السعودي‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق،‭ ‬مشيدا‭ ‬بعمق‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬والأخوية‭ ‬الوثيقة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وأخيه‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود،‭ ‬ومنوها‭ ‬بالجهود‭ ‬المشكورة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬كل‭ ‬الإمكانيات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬راحة‭ ‬الحجاج‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وضيوف‭ ‬الرحمن‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬كافة‭.‬

وأكد‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬أن‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات،‭ ‬ومتابعة‭ ‬شؤون‭ ‬حجاج‭ ‬بيت‭ ‬الله‭ ‬الحرام‭ ‬وتمكينهم‭ ‬من‭ ‬أداء‭ ‬الشعائر‭ ‬بيسر‭ ‬وطمأنينة‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬بحث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬والسبل‭ ‬الكفيلة‭ ‬بتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬وتطوير‭ ‬آليات‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭. ‬

حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لأمن‭ ‬المنافذ‭.‬

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