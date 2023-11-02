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البحرين تطالب بتنفيذ قرار الأمم المتحدة والتحرك الفوري حفاظا على الأرواح والأبرياء في غزة

11/2/2023 7:06:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ضرورة‭ ‬تحمل‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬مسؤولياته‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬الاستجابة‭ ‬لقرار‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬المعتمد‭ ‬بأغلبية‭ ‬121‭ ‬دولة،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬الأوضاع‭ ‬المؤسفة‭ ‬والمؤلمة‭ ‬التي‭ ‬يشهدها‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬تداعيات‭ ‬إنسانية‭ ‬خطرة،‭ ‬والذي‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬هدنة‭ ‬إنسانية‭ ‬وفورية‭ ‬ودائمة‭ ‬ومستدامة‭ ‬تفضي‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬الأعمال‭ ‬العدائية،‭ ‬والتحرك‭ ‬الفوري‭ ‬حفاظًا‭ ‬على‭ ‬الأرواح‭ ‬والممتلكات،‭ ‬وعلى‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬المنطقة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬ألقاها‭ ‬السفير‭ ‬جمال‭ ‬فارس‭ ‬الرويعي‭ ‬المندوب‭ ‬الدائم‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬نيويورك،‭ ‬خلال‭ ‬الدورة‭ ‬الاستثنائية‭ ‬الطارئة‭ ‬العاشرة‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬حول‭ ‬الأعمال‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬غير‭ ‬القانونية‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭ ‬المحتلة‭ ‬وبقية‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة،‭ ‬التي‭ ‬تستأنف‭ ‬أعمالها‭ ‬بمقر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭.‬

وقال‭ ‬المندوب‭ ‬الدائم‭ ‬إن‭ ‬اعتماد‭ ‬قرار‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬يعكس‭ ‬مطالبة‭ ‬العالم‭ ‬باتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬لوقف‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭ ‬المدمرة،‭ ‬وقد‭ ‬حان‭ ‬الوقت‭ ‬للاستجابة‭ ‬لهذه‭ ‬النداءات،‭ ‬والعمل‭ ‬بدون‭ ‬كلل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬وقف‭ ‬دائم‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬يضمن‭ ‬سلامة‭ ‬وأمن‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬قرارات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية‭ ‬بشأن‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬ودعم‭ ‬السلطة‭ ‬الوطنية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬ومنظمة‭ ‬التحرير‭ ‬الفلسطينية‭ ‬باعتبارها‭ ‬الممثل‭ ‬الشرعي‭ ‬الوحيد‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬هذه‭ ‬الظروف‭ ‬القاسية‭ ‬تتمثل‭ ‬الأولوية‭ ‬القصوى‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬المدنيين‭ ‬على‭ ‬جانبي‭ ‬الصراع،‭ ‬وأن‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬ألا‭ ‬يتوانى‭ ‬في‭ ‬إدانة‭ ‬أي‭ ‬عمل‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬خسارة‭ ‬أرواح‭ ‬بريئة،‭ ‬وخاصةً‭ ‬الوقوف‭ ‬ضد‭ ‬قتل‭ ‬الأطفال‭ ‬والنساء،‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬مشاهد‭ ‬الموت‭ ‬والدمار‭ ‬أن‭ ‬تخلق‭ ‬أجيالاً‭ ‬مليئة‭ ‬بالغضب‭ ‬المتراكم‭ ‬والتعطش‭ ‬للانتقام،‭ ‬دون‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬حلول‭ ‬لأي‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬الأساسية‭.‬

وأكد‭ ‬المندوب‭ ‬الدائم‭ ‬أهمية‭ ‬الجهود‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬المتواصلة‭ ‬بين‭ ‬كافة‭ ‬الأطراف‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬لخفض‭ ‬التصعيد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وقف‭ ‬فوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬وإنهاء‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية،‭ ‬وتوفير‭ ‬الحماية‭ ‬للمدنيين‭ ‬الأبرياء‭ ‬من‭ ‬الجانبين‭ ‬الفلسطيني‭ ‬والإسرائيلي،‭ ‬والإفراج‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬الأسرى‭ ‬والرهائن‭ ‬والمحتجزين،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬الكف‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬ممارسات‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬اتساع‭ ‬دائرة‭ ‬العنف‭.‬

وثمّن‭ ‬المندوب‭ ‬الدائم‭ ‬دعوة‭ ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريش‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬فوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬لأغراض‭ ‬إنسانية،‭ ‬وكل‭ ‬ما‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬مساع‭ ‬مخلصة‭ ‬للنهوض‭ ‬بدور‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ومسؤولياتها‭ ‬وخدمة‭ ‬الإنسانية‭.‬

كما‭ ‬جدد‭ ‬تأكيد‭ ‬ضرورة‭ ‬رفع‭ ‬الحصار‭ ‬عن‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وفتح‭ ‬ممرات‭ ‬إنسانية‭ ‬وتسهيل‭ ‬تدفقات‭ ‬المساعدات‭ ‬الطبية‭ ‬والغذاء‭ ‬والماء‭ ‬والوقود‭ ‬والكهرباء‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬دون‭ ‬عوائق،‭ ‬ووقف‭ ‬استهداف‭ ‬الأحياء‭ ‬السكنية‭ ‬والمنشآت‭ ‬الصحية‭ ‬والتعليمية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬ودور‭ ‬العبادة‭ ‬والبنى‭ ‬التحتية،‭ ‬ورفض‭ ‬أي‭ ‬محاولات‭ ‬للتهجير‭ ‬القسري‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬من‭ ‬أرضهم‭ ‬ومساكنهم،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬اتفاقية‭ ‬جنيف‭ ‬الرابعة‭ ‬لعام‭ ‬1949‭.‬

وقال‭ ‬المندوب‭ ‬الدائم‭ ‬إن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المُعظم،‭ ‬وتوجهات‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬تؤكد‭ ‬أن‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬ضمانة‭ ‬حقيقية‭ ‬للتعايش‭ ‬بين‭ ‬الشعبين‭ ‬الفلسطيني‭ ‬والإسرائيلي‭ ‬جنبًا‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬في‭ ‬أمان‭ ‬وسلام،‭ ‬لأنه‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬استقرار‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬دون‭ ‬تأمين‭ ‬الحقوق‭ ‬المشروعة‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق،‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والشامل‭ ‬والمستدام‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬


‬كما‭ ‬جدد‭ ‬موقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الثابت‭ ‬والداعم‭ ‬للحقوق‭ ‬المشروعة‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق،‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬حقه‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬دولته‭ ‬المستقلة‭ ‬ذات‭ ‬السيادة‭ ‬على‭ ‬حدود‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬يونيو‭ ‬1967،‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية،‭ ‬وفقًا‭ ‬لحل‭ ‬الدولتين،‭ ‬واستنادًا‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬ومبادرة‭ ‬السلام‭ ‬العربية‭ ‬وقرارات‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬والجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬مضيفًا‭ ‬أن‭ ‬استمرار‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬سيؤدي‭ ‬بالمنطقة‭ ‬إلى‭ ‬منزلق‭ ‬خطير‭ ‬ودوامة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬العنف،‭ ‬ضحاياها‭ ‬المدنيين‭ ‬والأبرياء،‭ ‬مع‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬المعاناة‭ ‬والانتهاكات،‭ ‬لذا‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬تضافر‭ ‬كافة‭ ‬الجهود‭ ‬لاحتواء‭ ‬هذه‭ ‬الأزمة‭ ‬وآثارها‭ ‬الإنسانية‭ ‬الكارثية،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬إرساء‭ ‬ركائز‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والدائم‭ ‬والشامل‭ ‬عبر‭ ‬التمهيد‭ ‬للحوار‭ ‬والمفاوضات‭ ‬السلمية،‭ ‬وفق‭ ‬قواعد‭ ‬القانون‭ ‬الدولي،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬وازدهار‭ ‬وكرامة‭ ‬جميع‭ ‬شعوب‭ ‬المنطقة‭.‬

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