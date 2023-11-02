الاتحاد الوطني الاردني يدعو لوقفة احتجاجية امام الكالوتي
التاريخ
11/2/2023 3:12:52 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعا حزب الاتحاد الوطني الاردني لوقفة احتجاجية غدا الجمعة3/11/2023 امام مسجد الكالوتي في الرابية الساعة 10 صباحا وذلك تأييدا لمواقف جلالة الملك الداعمة للقضية الفلسطينيه و نصرة لاهلنا في غزة
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