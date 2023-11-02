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غانتس: دموعنا تتساقط عند رؤية جنودنا يسقطون

11/2/2023 3:12:52 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -قال الوزير الإسرائيلي في حكومة الطوارئ بيني غانتس إن الصور القادمة من المعركة مؤلمة ودموعنا تتساقط عند رؤية جنود جفعاتي يسقطون.
وأضاف "نمر بأوقات صعبة وسنشهد المزيد منها وهدفنا تغيير الواقع في غزة من أساسه".

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