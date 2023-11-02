غانتس: دموعنا تتساقط عند رؤية جنودنا يسقطون

غانتس: دموعنا تتساقط عند رؤية جنودنا يسقطون
التاريخ
11/2/2023 3:12:52 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -قال الوزير الإسرائيلي في حكومة الطوارئ بيني غانتس إن الصور القادمة من المعركة مؤلمة ودموعنا تتساقط عند رؤية جنود جفعاتي يسقطون.
وأضاف "نمر بأوقات صعبة وسنشهد المزيد منها وهدفنا تغيير الواقع في غزة من أساسه".
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