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غارات جوية إسرائيلية على جنوب لبنان

11/2/2023 3:12:52 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- شن الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، غارات جوية على عدد من القرى في الجنوب اللبناني.
ونفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على أطراف طيرحرفا، والجبين، وخراج الناقورة، واللبونة، وعلما الشعب، والضهيرة، ووادي نفحة عند أطراف بلدة زبقين، وخراج بلدة حولا.
كما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدات: حانين، والناقورة، والمنطقة الواقعة بين بلدتي طيرحرفا والضهيرة، والخيام، وشيحين.

وفا

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