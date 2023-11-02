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تنويه هام للمواطنين بشأن زيت الزيتون

11/2/2023 3:12:51 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تواصل المؤسسة العامة للغذاء والدواء تنفيذ الحملة التوعوية والرقابية الموسمية الخاصة بتتبع زيت الزيتون، وسلسلة تداوله بالتزامن مع موسم 2023.
وقال مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات، إن الحملة تشمل إجراءات احترازية واستباقية نفذتها المؤسسة قبل بدء الموسم، وخطة رقابية أثناء الموسم، وخطة توعوية بالإجراءات الرقابية التي تتخذها المؤسسة، إضافة إلى متابعة الصفحات الإلكترونية والإعلانات التي تروج لزيت الزيتون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار مهيدات إلى أن فرق الرقابة والتفتيش في المؤسسة/ مديرية المناطق وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، تنفذ جولات تفتيشية على أماكن بيع زيت الزيتون للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، كما تجري فحوصات عشوائية في الميدان للكشف عن الغش واتخاذ الإجراءات اللازمة أصوليًا في حال وجود أي مخالفات.
وأوضح ، أن الحملة تتيح خدمة الفحص السريع الأولي لزيت الزيتون مجانا للمواطنين في مختلف أنحاء المملكة من خلال فروع المؤسسة المزودة بالمواد والأدوات اللازمة لإجراء الفحص، وفي حال ثبت غش عينة زيت الزيتون أو الشك بالنتيجة يتم إرسال العينات إلى مختبرات المؤسسة .
وتركز الحملة على توعية المواطنين بضرورة الشراء من مصادر معلومة ومرخصة من قبل الجهات الرسمية وخاضعة لرقابتها، وعدم الشراء من المصادر المجهولة والصفحات الإلكترونية، خاصة في حال بيعها بسعر أقل من التسعيرة المعلن عنها وتشجيع المواطنين على زيارة فروع المؤسسة لإجراء الفحص المجاني.

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