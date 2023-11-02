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اغلاق معبر الكرامة بشكل كامل يوم السبت

11/2/2023 3:12:51 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في فلسطين بأن معبر الكرامة سيعمل يوم غد الجمعة، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية عشر ظهراً في كلا الاتجاهين، أما بالنسبة ليوم بعد غد السبت، المعبر مغلق بشكل كامل في كلا الاتجاهين .

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