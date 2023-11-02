اغلاق معبر الكرامة بشكل كامل يوم السبت
التاريخ
11/2/2023 3:12:51 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في فلسطين بأن معبر الكرامة سيعمل يوم غد الجمعة، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية عشر ظهراً في كلا الاتجاهين، أما بالنسبة ليوم بعد غد السبت، المعبر مغلق بشكل كامل في كلا الاتجاهين .
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