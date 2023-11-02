الاحتلال يعتدي على شاب قرب حاجز عورتا جنوب نابلس
التاريخ
11/2/2023 3:12:51 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على شاب، قرب حاجز عورتا، جنوب نابلس.
وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، إن طواقم الإسعاف نقلت شابا (20 عاما) إلى المستشفى عقب اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضري قرب حاجز عورتا.
وفا
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