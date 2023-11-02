أبو عبيدة يكشف عن عمليات مزلزلة ضد إسرائيل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال " أبو عبيدة" المتحدث العسكري باسم كتائب القسام ، ان مجاهدي الكتائب يواصلون التصدي لقوات الاحتلال في محاور التوغل الصهيوني المختلفة.
وأضاف في كلمة له مساء الخميس : دمرنا ما قوامه كتيبة دبابات وأكثر وقتلنا وأصبنا عددا من جنود العدو.
وتابع أبو عبيدة : تمكنا من الالتفاف خلف خطوط العدو والهجوم عليه من النقطة صفر.
واردف أبو عبيدة : نفذنا هجمة مضادة مساء اليوم بمحور شمال غرب مدينة غزة ودمرنا خلالها 6 دبابات وناقلتي جند.
وأضاف موجها حديثه الى المستوطنين : أعداد القتلى أكبر بكثير مما تعلنه قيادتكم.
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