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أبو عبيدة يكشف عن عمليات مزلزلة ضد إسرائيل

11/2/2023 3:12:51 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال " أبو عبيدة" المتحدث العسكري باسم كتائب القسام ، ان مجاهدي الكتائب يواصلون التصدي لقوات الاحتلال في محاور التوغل الصهيوني المختلفة.
وأضاف في كلمة له مساء الخميس : دمرنا ما قوامه كتيبة دبابات وأكثر وقتلنا وأصبنا عددا من جنود العدو.
وتابع أبو عبيدة : تمكنا من الالتفاف خلف خطوط العدو والهجوم عليه من النقطة صفر.
واردف أبو عبيدة : نفذنا هجمة مضادة مساء اليوم بمحور شمال غرب مدينة غزة ودمرنا خلالها 6 دبابات وناقلتي جند.
وأضاف موجها حديثه الى المستوطنين : أعداد القتلى أكبر بكثير مما تعلنه قيادتكم.

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