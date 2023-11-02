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15 شهيدا في قصف طيران الاحتلال لمنزلين في غزة

11/2/2023 3:12:51 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استشهد 15 مواطنا فلسطينيا على الأقل وأصيب آخرون، مساء اليوم الخميس، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمنزلين في مدينة غزة.
وأفاد مصدر، نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد تسعة مواطنين فلسطينيين على الأقل في قصف طيران الاحتلال لمنزل في منطقة الشمعة بحي الزيتون في مدينة غزة، كما استشهد ستة مواطنين، بينهم ثلاثة أطفال، جراء قصف منزل لعائلة الغول في حي الشيخ رضوان، شمال غرب غزة.
كما أفاد المصدر بوصول عدد من الشهداء والجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي، جراء غارة استهدفت منزلا شمال مدينة غزة.
وفي سياق متصل، انتشلت فرق الإسعاف والإنقاذ، جثامين أربعة شهداء شمال شرق رفح جنوب قطاع غزة، وجرى نقلهم إلى مستشفى غزة الأوروبي في مدينة خان يونس.

وأفاد المصدر بأن الجثامين تعود لأربعة مزارعين، استشهدوا جراء إطلاق النار من الأسلحة الرشاشة وقصف مدفعية الاحتلال المستمر على المنطقة.
كما أعلن عن استشهاد الصحفي محمد البياري، بقصف إسرائيلي على مدينة غزة.

وفا

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