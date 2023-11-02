إجلاء 53 اردنياً من غزة وإرسال طائرة مساعدات جديدة للقطاع

إجلاء 53 اردنياً من غزة وإرسال طائرة مساعدات جديدة للقطاع
التاريخ
11/2/2023 3:12:50 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- إجلاء 53 اردنياً من غزة وإرسال طائرة مساعدات جديدة للقطاع
MENAFN02112023000208011052ID1107362789
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