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الاحتلال يقتحم كفر رمان شرق طولكرم

11/2/2023 3:12:27 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) طولكرم/PNN/اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، قرية كفر رمان شرق طولكرم.

وقال مواطنون من القرية، إن عددا من دوريات الاحتلال اقتحمت القرية، وانتشر الجنود على أسطح عدد من المنازل بعد مداهمتها، وبين الأزقة والأحياء، واستولوا على تسجيلات كاميرات مراقبة في المنطقة.

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