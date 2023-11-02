الاحتلال يقتحم كفر رمان شرق طولكرم
التاريخ
11/2/2023 3:12:27 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
طولكرم/PNN/اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، قرية كفر رمان شرق طولكرم.
وقال مواطنون من القرية، إن عددا من دوريات الاحتلال اقتحمت القرية، وانتشر الجنود على أسطح عدد من المنازل بعد مداهمتها، وبين الأزقة والأحياء، واستولوا على تسجيلات كاميرات مراقبة في المنطقة.
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