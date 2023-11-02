الاحتلال يشدد من إجراءاته ويغلق عدة حواجز عسكرية في محيط نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN/شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، من إجراءاتها على الحواجز العسكرية في محيط نابلس، وأغلقت العديد منها، ومنعت المواطنين من الدخول والخروج.
وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أغلقت عددا من الحواجز أمام حركة المواطنين في كلا الاتجاهين ومنها: حوارة جنوب نابلس، ودير شرف غربا، وحاجز صرة، والطنيب، وبوابة جبل جرزيم، وحاجز عناب العسكري شرق طولكرم، كما شددت من إجراءاتها على الحواجز الأخرى وأجرت تفتيشا دقيقا في بطاقات المواطنين.
وكانت مواجهات عنيفة اندلعت بين المواطنين وجيش الاحتلال، الذي أطلق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالرصاص والاختناق.
وكان مستعمرون هاجموا بحماية قوات الاحتلال، مركبات المواطنين قرب قرية دير شرف، غرب نابلس.
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