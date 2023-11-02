الاحتلال يشدد من إجراءاته ويغلق عدة حواجز عسكرية في محيط نابلس

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس/PNN/شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، من إجراءاتها على الحواجز العسكرية في محيط نابلس، وأغلقت العديد منها، ومنعت المواطنين من الدخول والخروج.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أغلقت عددا من الحواجز أمام حركة المواطنين في كلا الاتجاهين ومنها: حوارة جنوب نابلس، ودير شرف غربا، وحاجز صرة، والطنيب، وبوابة جبل جرزيم، وحاجز عناب العسكري شرق طولكرم، كما شددت من إجراءاتها على الحواجز الأخرى وأجرت تفتيشا دقيقا في بطاقات المواطنين.

وكانت مواجهات عنيفة اندلعت بين المواطنين وجيش الاحتلال، الذي أطلق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالرصاص والاختناق.

وكان مستعمرون هاجموا بحماية قوات الاحتلال، مركبات المواطنين قرب قرية دير شرف، غرب نابلس.