الاحتلال يغلق حاجز مخيم شعفاط ويعتدي على بيت عزاء الشهيد شيحة في عناتا

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN/أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، حاجز مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة، بالتزامن مع اقتحام المخيم بعشرات الجنود المشاة.
وقالت مصادر محلية إن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في حيي رأس شحادة، ورأس خميس، وقرب حاجز مخيم شعفاط.
وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال اقتحموا حي المدارس في بلدة عناتا، حيث يقام بيت عزاء للشهيد يزن شيحة الذي استشهد صباح اليوم في مدينة البيرة، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع مرتين على المتواجدين داخله.
MENAFN02112023000205011050ID1107362785
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.