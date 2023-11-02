Friday, 03 November 2023 01:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يغلق حاجز مخيم شعفاط ويعتدي على بيت عزاء الشهيد شيحة في عناتا

11/2/2023 3:12:26 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN/أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، حاجز مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة، بالتزامن مع اقتحام المخيم بعشرات الجنود المشاة.

وقالت مصادر محلية إن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في حيي رأس شحادة، ورأس خميس، وقرب حاجز مخيم شعفاط.

وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال اقتحموا حي المدارس في بلدة عناتا، حيث يقام بيت عزاء للشهيد يزن شيحة الذي استشهد صباح اليوم في مدينة البيرة، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع مرتين على المتواجدين داخله.

MENAFN02112023000205011050ID1107362785

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث