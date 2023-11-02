الخارجية في ذكرى إعلان بلفور: النكبة مستمرة وشعبنا سيواجهها

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN/أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن شعبنا الفلسطيني ما زال يواجه آثار إعلان بلفور وما أسسه، وأن النكبة ما زالت مستمرة إلى يومنا هذا، بسبب غرسه لجذور منظومة استعمارية، تقوم على نفي الآخر والانتقام منه، وهو ما نشهده في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وحيت "الخارجية" في بيان لها، في الذكرى الـ106 لإعلان بلفور المشؤوم، شعبنا الصامد في قطاع غزة، وفي كافة أماكن تواجده، رغم كل الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، واضطهادها لشعبنا الفلسطيني منذ 75 عاما على النكبة.
وأكدت رفضها للتهجير القسري لأبناء شعبنا لاستكمال النكبة ومشروع بلفور المستمر، وشددت على أن شعبنا وقيادته يرفضون، وسيواجهون إعلان بلفور، وجميع المؤامرات الشبيهة التي تحاك هذه الأيام للنيل من مشروعه الوطني.
MENAFN02112023000205011050ID1107362784
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.