الخارجية في ذكرى إعلان بلفور: النكبة مستمرة وشعبنا سيواجهها

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN/أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن شعبنا الفلسطيني ما زال يواجه آثار إعلان بلفور وما أسسه، وأن النكبة ما زالت مستمرة إلى يومنا هذا، بسبب غرسه لجذور منظومة استعمارية، تقوم على نفي الآخر والانتقام منه، وهو ما نشهده في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وحيت "الخارجية" في بيان لها، في الذكرى الـ106 لإعلان بلفور المشؤوم، شعبنا الصامد في قطاع غزة، وفي كافة أماكن تواجده، رغم كل الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، واضطهادها لشعبنا الفلسطيني منذ 75 عاما على النكبة.

وأكدت رفضها للتهجير القسري لأبناء شعبنا لاستكمال النكبة ومشروع بلفور المستمر، وشددت على أن شعبنا وقيادته يرفضون، وسيواجهون إعلان بلفور، وجميع المؤامرات الشبيهة التي تحاك هذه الأيام للنيل من مشروعه الوطني.