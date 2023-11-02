الاحتلال يعتقل شابا من جلبون شرق جنين
التاريخ
11/2/2023 3:12:25 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابا من قرية جلبون، شرق جنين.
وقال رئيس مجلس قروي جلبون إبراهيم أبو الرب إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت عدة منازل وسط اندلاع مواجهات، واعتقلت الشاب ليث هيثم أبو الرب (20 عاما).
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