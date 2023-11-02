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الاحتلال يعتدي على شاب قرب حاجز عورتا جنوب نابلس

11/2/2023 3:12:22 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN/اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على شاب، قرب حاجز عورتا، جنوب نابلس.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، إن طواقم الإسعاف نقلت شابا (20 عاما) إلى المستشفى عقب اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضري قرب حاجز عورتا.

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