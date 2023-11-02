صدور بيانات إعانات البطالة الأمريكية.. وحركة بالأسواق

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صدرت الآن بيانات إعانات البطالة الأمريكية، والتي من شأنها توفير مزيدًا من الإشارات حول خطوات الفيدرالي القادمة بشأن السياسة النقدية بعد تثبيت الفائدة أمس.



وتحفز بيانات إعانات البطالة الصادرة الفيدرالي على إنهاء سياسته النقدية المتشددة، وذلك بعدما ارتفعت طلبات الإعانة وجاءت أعلى من القراءة السابقة وأعلى من التوقعات، وهو الأمر الذي يشير إلى اتجاه الاقتصاد نحو الركود الناعم.



وبعد صدور البيانات، فاقم مؤشر الدولار من خسائره، فيما عزز الذهب من ارتفاعاته.

