صدور بيانات إعانات البطالة الأمريكية.. وحركة بالأسواق

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صدرت الآن بيانات إعانات البطالة الأمريكية، والتي من شأنها توفير مزيدًا من الإشارات حول خطوات الفيدرالي القادمة بشأن السياسة النقدية بعد تثبيت الفائدة أمس.
وتحفز بيانات إعانات البطالة الصادرة الفيدرالي على إنهاء سياسته النقدية المتشددة، وذلك بعدما ارتفعت طلبات الإعانة وجاءت أعلى من القراءة السابقة وأعلى من التوقعات، وهو الأمر الذي يشير إلى اتجاه الاقتصاد نحو الركود الناعم.
وبعد صدور البيانات، فاقم مؤشر الدولار من خسائره، فيما عزز الذهب من ارتفاعاته.
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