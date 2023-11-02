تجربة صينية مذهلة لعلاج الأطفال الصم

قال علماء صينيون إن بعض الأطفال الذين ولدوا صماً تماماً، أصبحوا الآن قادرين على السمع، بعد خضوعهم لتجربة علاج جيني مذهلة، وفق «إندبندنت».

وذكرت مجلة «ساينس» أن الآذان الداخلية للأطفال الصم، زُوِّدت بزراعة فيروس غير ضار، يحمل شفرة وراثية جديدة.

وزعم علماء من جامعة فودان في الصين، أن العلاج التجريبي، أدى إلى تمكن أربعة من كل خمسة أطفال من السمع.

والأطفال الذين كانوا جزءاً من التجربة ولدوا صماً. وورثوا نسختين معيبتين من الجين الذي يساعد الجسم على صنع بروتين يمنح الخلايا الشعرية في الأذن الداخلية، القدرة على نقل الأصوات إلى الدماغ.

وفي لقطات فيديو مصاحبة للورقة البحثية، يُظهر التقرير طفلة تبلغ من العمر ست سنوات من التجربة، وهي تتحدث مع والدتها بعد إزالة غرسة القوقعة الصناعية الخاصة بها.

والصمم المرتبط بهذا البروتين بالذات، أوتوفيرلين (أوتوف)، نادر جداً، ويسبب 1-3 % فقط من حالات الصمم الوراثي.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 20 ألف شخص في جميع أنحاء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، قد يعانون من اعتلال الأعصاب السمعي، بسبب خلل في نسخ بروتين أوتوف.