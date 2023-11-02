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«القاسمية» تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحويل مؤلفات حاكم الشارقة إلى كتب مسموعة بصوته

11/2/2023 3:00:48 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت الجامعة القاسمية عن قيامها بتحويل مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، مؤسس الجامعة، حفظه الله ورعاه، إلى كتب مسموعة، عن طريق تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ومن شأن المؤلفات الصوتية، أن تتيح للجمهور الوصول إلى أعمال سموه بصوت يحاكي صوت سموه الخاص عبر منصة القاسمية بودكاست والموقع الإلكتروني للجامعة.

وأكد الدكتور عواد الخلف، مدير الجامعة القاسمية، أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اطلع على نماذج صوتية أعدتها الجامعة خلال زيارة سموه لجناح الجامعة القاسمية المشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب، والتي حظيت بموافقة كريمة من سموه.

وأشار إلى أن التسجيل والإخراج تم في الاستوديوهات الإذاعية لكلية الاتصال بالجامعة، حيث تتم رواية المؤلفات من خلال تجربة صوتية مقاربة للواقع عن طريق توليد صوت مطابق لقراءة النص بجودة كبيرة، والتي يتم تحويلها لصوت صاحب السمو، حفظه الله، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ولفت إلى أن هذا المشروع من قبل الجامعة سيقتصر فقط على تحويل مؤلفات صاحب السمو حاكم الشارقة إلى كتب صوتية مسموعة.


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