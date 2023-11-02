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خبير كوري: نهضة كوريا بمعارف الحضارة العربية

11/2/2023 3:00:48 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد البروفيسور لي هي سو، الخبير في ثقافة الشرق الأوسط والثقافة الإسلامية، أن نهضة كوريا العلمية تأثرت تاريخياً بشكل كبير بمعارف وعلوم الحضارة العربية الإسلامية في أوج عطائها.

مشيراً إلى أن جذور العلاقات الكورية بالعالمين العربي والإسلامي تشكلت على يد التجار، وكشفت عن الكثير من القواسم المشتركة بين الثقافتين، وخاصة في السمات الاجتماعية والعلاقات الأسرية والقيم الأخلاقية.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية «كوريا والإمارات: 1200 عام من الصداقة الطويلة العميقة وآفاق التعاون المستقبلي» ضمن برنامج كوريا ضيف شرف الدورة 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023، حيث أشار سو إلى أن نظرة الكوريين إلى الإسلام والعرب تختلف كليّاً عن نظرة الغرب، ولم تتأثر يوماً بما يحاول البعض تسويقه والترويج له.

وشدد سو على أن العلاقات التي تجمع كوريا بالعالمين العربي والإسلامي حافظت على زخمها واستدامتها منذ أول اتصال بين الطرفين في القرن السابع الميلادي، موضحاً أن جوهر ذلك يكمن في طبيعة تشكيل هذه العلاقات، التي لم تقم أبداً على الحروب واحتلال الأراضي.

قواسم مشتركة

وأضاف: «هناك الكثير من القواسم المشتركة بين كوريا والعالم العربي والإسلامي، ومن خلال مشاهداتي أستطيع أن أقول إن ثقافة الكرم وحسن الضيافة على رأس هذه القواسم، وكذلك العلاقات الأسرية والاجتماعية وتقسيم أدوار الجنسين، وثقافة الطعام واللباس، فمثلاً النساء في كوريا كانت في فترة ما ترتدين الحجاب المشابه للحجاب المتعارف عليه في العالم العربي».

ولفت إلى أن التاريخ الكوري يزخر بالمشاهدات التي تثبت عمق العلاقات المشتركة، وقال: «إن نهضة كوريا العلمية تأثرت بشكل كبير بمعارف وعلوم الحضارة العربية الإسلامية في أوج عطائها.

وهناك العديد من السجلات والأوراق العلمية التي تناولت هذا الأمر ووثقته. واليوم ما زالت الشواهد على طبيعة علاقاتنا تتوالى، فعلى سبيل المثال فإن محطة براكة للطاقة النووية في الإمارات تم استخدام العديد من التقنيات الكورية في إنشائها، وكذلك الحال لبرج خليفة، الذي شيّد بتعاون بين أطراف إماراتية وأخرى كورية».

وأوضح سو أن الإسلام لا يجب النظر إليه على أنه دين وحسب، بل أبعد من ذلك، فهو نظام حياة متكامل يشمل السياسة والاجتماع والثقافة، مؤكداً أن إقبال العديد من الناس على اعتناق الإسلام يعود فضله إلى المبادئ الأخلاقية التي يتحلّى بها.

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