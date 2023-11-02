الأطفال يبدعون أحجاراً عطرية

في تجربة إبداعية باستخدام الأحجار الجيرية والمحافظ الجلدية، صنع مجموعة من الأطفال في ركن «ورش القصص المصورة» بمعرض الشارقة الدولي للكتاب، عدداً من الأعمال الفنية بتقنيات التصميم والرسم.

بدأ الأطفال تجربتهم الفنية بصناعة مجموعة من الأحجار العطرية بأشكال مختلفة، ثم الرسم عليها، فيما استلهموا شخصياتهم الكرتونية المفضلة في رسمهم على المحافظ الجلدية.

بدأت فنانة رسم الكوميكس مها المهيري، ورشة «الرسوم بالأحجار العطرية»، بتقديم شرح للأطفال عن كيفية صناعة الحجر العطري، ومساعدتهم على تنفيذه، ومن ثم الرسم عليه.

وقالت مها المهيري: «إن هذا الفن يعد جزءًاً من الصناعات الإبداعية، ويستهدف تنمية خيال الأطفال وإبداعهم في التنفيذ، حيث نعلّم الأطفال من عمر 7 سنوات فما فوق، كيفية صناعة الحجر أولاً باستخدام البودرة والماء، ثم خلطه باللون والرائحة المفضلة لكل منهم، وتركه لمدة 25 دقيقة حتى يجف، ويتحول إلى حجر جيري».

وحول ورشة «الرسم على الجلد»، أوضحت المهيري أن الرسم على الجلد يساعد الأطفال في إفراغ طاقاتهم الفنية، وهنا نعلمهم كيفية الرسم باستخدام تقنية «التلوين الجاف»، وأكدت أن مثل هذه الورش والأنشطة الخاصة بـ «الحرف الاصطناعية»، تساعد على تنمية الحسّ الفني لدى الطفل، وتعزيز قدرته على ابتكار أشياء جديدة.



