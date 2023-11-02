الجلسات النقاشية في اليوم الأول تحاور السينما وفن الكتابة واللغة

تناولت الجلسات النقاشية، التي انتظمت في أول أيام معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ42، مواضيع السينما والكتب وفن جذب القراء واللغة العربية وموقعها وتأثيرها.

وفي الجلسة الأولى، استعرض كل من د. ديفيد فوّينكنوس، الروائي والمخرج الفرنسي الحائز جائزة رينودو الأدبية المرموقة، ود.مانيا سويد، الكاتبة الروائية والناقدة السينمائية السورية، الإمكانات الدفينة للسينما والأدب، وكيف يمكن أن يؤثر كل منهما في الآخر، وتوقفا عند أوجه التشابه والاختلاف بينهما.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية أدارها الكاتب معتز قطينة، وجاءت بعنوان «الخط المتوازي بين السينما والكتب»، حيث أوضح ديفيد فوينكنوس خلالها أن أوجه التشابه بين الأدب والسينما تتلخص في أن كليهما يسعى لتجسيد مختلف المشاعر الإنسانية، وأهم وجه شبه بينهما هو تركيزهما على سرد القصص المختلفة، بينما لفتت د.مانيا سويد إلى أن كلاً من السينما والأدب يخدم الآخر، في حين اتفق الضيفان على ضرورة أن تعهد الروايات التي سيتم تحويلها إلى فيلم لكاتب سيناريو متخصص وماهر، واعٍ لما يجب أن تقوله السينما.

الحبكة



وفي جلسة ثانية، أجمع عدد من الكتّاب والروائيين على أن الحبكة هي سر انجذاب الجمهور للأعمال الإبداعية، خاصة في عصر التواصل الاجتماعي والمشتتات التي جعلت الجمهور يفضل المحتوى السريع.

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان «فن جذب القراء من خلال التحولات الدرامية»، التي شارك فيها الروائي البريطاني فيليكس فرانسيس، والكاتب المسرحي الأردني مفلح العدوان، والروائية الإماراتية الدكتورة مشاعل النابودة، وأدارتها الكاتبة ولاء الشحي.

وتوقف المتحدثون في الجلسة عند تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشددين على ضرورة توظيفها والاستفادة منها، وأشاروا إلى أن هذه التقنية شأنها شأن التقنيات الحديثة السابقة التي ظهرت وأثارت الهواجس، ثم أصبحت من أساسيات الحياة.

وأكد المتحدثون أن التقنية لا تلغي مشاعر الإنسان، التي تعتبر محوراً أساسياً في العملية الإبداعية، معتبرين أنه يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون عاملاً إيجابياً يقلل من المسلكيات الجائرة للإنسان، التي تظهر في العديد من القضايا، مثل اعتداء الإنسان على الطبيعة.



«العربية»



وفي مجال آخر، أجمع أدباء ومتخصصون في دراسة اللغة العربية وتدريسها على أن الكثير من التجليات تجسد اليوم جماليات اللغة العربية وانتشارها الواسع وحجم تأثيرها في لغات العالم وثقافته، بدءاً من تأثيرها الشكلي، حيث كُتبت أكثر من 160 لغة حول العالم بالأحرف العربية، مروراً بإسهامها في تغذية العديد من اللغات بالمصطلحات المتنوعة، وصولاً إلى كونها اللغة الأولى عالمياً من حيث سرعة التطوّر.

جاء ذلك خلال جلسة تحت عنوان «جماليات اللغة العربية وتأثيرها حول العالم»، بمشاركة كل من الدكتور الخليل محمد النحوي، الخبير في المنظمة العربية للتربية والثقافة ورئيس مجلس اللسان العربي في موريتانيا، والدكتور لويس ميغيل، أستاذ جامعي في اللغة العربية ومترجم، وآمنة الهاشمي، باحثة لغوية في لجنة التنسيق والتدقيق الفني في المعجم التاريخي للغة العربية.

وقال الدكتور الخليل محمد: «العجيب في تأثير اللغة العربية أنه وصل إلى لغات أفريقية لشعوب غير مسلمة، هذا التأثير نجده في مفردات من اللغة العربية في مجالات مختلفة، مثل التجارة والزراعة وغيرها. اللغة العربية حققت انتشاراً كبيراً في العالم، حتى إن نصف القبائل الأفريقية أصبحت ناطقة باللغة العربية.

وهناك أمر أساسي جداً، اللغة العربية ليست للعرب فقط، بل هي عالمية بامتياز، ولعل أهم أعلامها ليسوا عرباً، مثل ابن جني والجرجاني وغيرهما، فهم ليسوا عرباً، بل تأثروا بالعربية وأحبوها وشكلوا تجلياً واضحاً للأقوام التي أحبّت العربية فأتقنتها».

وشاركت آمنة الهاشمي تجربتها التي تصفها بالملهمة في مشروع المعجم التاريخي للغة العربية منذ المراحل الأولى إلى إطلاق الأجزاء الأخيرة في دورة هذا العام من معرض الشارقة الدولي للكتاب. وأضافت: «العربية اليوم تتبوأ مكانة سامية بين لغات العالم، فهي لغة تاريخية استطاعت أن تقاوم تغيرات الزمن، وهي قادرة على التكيف مع الحياة».

من جهته قال د.لويس ميغيل: «لا أراني قادراً على وصف جماليات لغة يعتبرها مئات الملايين من البشر لغة إلهية وليست بشرية، لذلك ما يمكنني تقديمه هنا هو علاقتي وشغفي المتواضع بهذه اللغة. إنني أجد اللغة العربية لغة في غاية الجمال، فمنذ أن بدأت بدراستها في سنّ الثامنة عشرة وصولاً إلى اليوم تعلّقت بالعربية بشكل لا يمكنني وصفه، وقد أصبحت مترجماً ليقيني أن الثقافة العربية لديها الكثير مما تقوله للثقافة الغربية».