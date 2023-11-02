مركز أبوظبي للغة العربية يعلن القوائم القصيرة لفروع جائزة سرد الذهب 2023

أعلن مركز أبوظبي للغة العربية عن القوائم القصيرة لفروع جائزة «سرد الذهب» في دورتها الأولى، التي تهدف إلى تكريم المبدعين بفن السرد من رواة السير والآداب والسرود الشعبية محلياً وعربياً وعالمياً، وبناء سردية إماراتية ترصد ماضي الدولة وحاضرها ومستقبلها، وتثري القطاع الثقافي بأعمال نوعية في هذا الفن الأصيل.



وضمت القوائم القصيرة 13 عملاً من دول عدة، من بينها دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والمغرب.



واشتملت القائمة القصيرة لفرع «القصة القصيرة للأعمال السردية غير المنشورة» على أربعة أعمال، هي: «زلزال» للكاتب عبدالرحيم سليلي من المغرب، و«مصر ابن عروس: المتاهة والخلاص» للكاتب محمود سعيد محمد من مصر، و«ما بين شقي رحى» للكاتبة رانيا أحمد هلال كامل من مصر، و«مرثية العطر والبحر» للكاتبة هدى الشماشي من المغرب.

وفي فرع «القصة القصيرة للأعمال السردية المنشورة» تتنافس ثلاثة أعمال، هي: «قميص تكويه امرأتان» للكاتب أحمد الدريني من مصر، الصادرة عام 2019، و«عندما كانت الأرض مربعة» للكاتبة لولوة المنصوري من الإمارات، الصادرة عام 2020، و«ثور هائج» للكاتب هشام شعبان من مصر، الصادرة عام 2023.

وبالنسبة لفرع «السرود الشعبية» اشتملت قائمته القصيرة على ثلاثة أعمال، هي: «سوالف سكيك» للكاتبة ميسون يوسف الأنصاري من الإمارات، الصادرة عام 2021، و«بنات واق واق» وحكايات أخرى، للدكتور عبدالعزيز المسلم من الإمارات، الصادرة عام 2023، و«رحلة البطل في حكاية (العقيلي واليازية)» من التراث الإماراتي، للدكتور عايدي علي جمعة من مصر، الصادرة عام 2023.



أما فرع «السرد البصري» فتضمنت قائمته القصيرة ثلاثة أعمال، هي: «الزهرة التي لا تموت» لمحمد حسن أحمد من الإمارات، و«الطالب الذي يقرأ القرآن» لحسين سعيد باقر آل هاشم من المملكة العربية السعودية، و«تسبيح» لموزة الفلاسي من دولة الإمارات.