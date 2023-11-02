ليس مارادونا أو ميسي.. اختيار مفاجئ من بابا الفاتيكان لأفضل لاعب في التاريخ



فاجأ البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، الجميع عندما أجاب على سؤال يتعلق بلاعبه المفضل بين الثنائي الأرجنتيني الأسطوري، دييغو مارادونا، وليونيل ميسي.

وأجرى البابا فرنسيس مقابلة مع قناة "راي" الإيطالية، اعترف فيها بعظمة مواطنيه ميسي ومارادونا، لكن المثير للدهشة أنه اختار لاعبا آخر ليكون المفضل له تاريخيا.

وقال بابا الفاتيكان: "مارادونا لاعب عظيم، لكنه فشل كرجل، لقد انزلق المسكين في ملعب أولئك الذين أثنوا عليه ولم يساعدوه، لقد جاء لزيارتي هنا في الفاتيكان خلال سنتي الأولى، وبعد ذلك جاءت نهاية المسكين، إنه أمر غريب أن تكون نهاية العديد من الرياضيين سيئة".

وأضاف: "ميسي رجل صريح ونبيل، لكن بالنسبة لي، فإن السيد العظيم هو بيليه، رجل ذو قلب كبير، لقد تحدثت معه، والتقيت به مرة على متن طائرة عندما كنت في بوينس آيرس، لقد تحدثنا".

واختتم البابا فرنسيس: "بيليه رجل عظيم إنسانيا، صحيح أن الثلاثة لاعبون عظماء، كل واحد في تخصصه، ميسي جيد في الوقت الحالي، وبيليه كان جيدا جدا".

الأمر الغريب في تصريحات البابا فرنسيس، هو تفضيله لأسطورة البرازيل على الثنائي المنتمي لبلده الأصلي، في ظل التنافس الكبير للبلدين كرويا.

ومن المعروف أن البابا فرنسيس يشجع نادي سان لورينزو الناشط في دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني.

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