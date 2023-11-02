حمدان بن مبارك وسلمان بن إبراهيم يبحثان سبل الارتقاء بالكرة الآسيوية

بحث معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم ومعالي الشيخ سلمان إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واقع الكرة الآسيوية وجهود الاتحاد القاري للارتقاء باللعبة في جميع المجالات الإدارية والفنية والتنظيمية والبطولات الخاصة بالأندية والمنتخبات الوطنية، بالتنسيق والتواصل الفعال مع جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء.

وجدد رئيس الاتحاد الآسيوي خلال اللقاء الذي جمعمها اليوم في أبوظبي تهنئته لمعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان بمناسبة توليه رئاسة اتحاد الإمارات لكرة القدم ، مؤكداً تعزيز التواصل والشراكة مع الاتحاد الإماراتي الذي يُعد من أبرز الاتحادات الداعمة لمشاريع الاتحاد القاري.

وتطرق اللقاء للنجاحات الكبيرة التي تُحققها الكرة الآسيوية على مستوى المنافسات واستضافة البطولات العالمية الكبرى وارتفاع المستوى الفني للبطولات الآسيوية التي باتت تحظى باهتمام إعلامي وتسويقي وحضور جماهيري كبير.

حضر اللقاء عبدالله ناصر الجنيبي النائب الأول لرئيس الاتحاد رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، وعبدالمحسن فهد الدوسري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد، وداتو ويندسور جون الأمين العام للاتحاد الآسيوي، ووحيد كرداني الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية في الاتحاد القاري.

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