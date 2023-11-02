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مدرب باريس سان جيرمان: كيليان مبابي سيفوز بالعديد من الكرات الذهبية

11/2/2023 3:00:46 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

رأى الاسباني لويس إنريكي، مدرب باريس سان جرمان الفرنسي، الخميس، أن كيليان مبابي "سيفوز بالعديد من الكرات الذهبية"، وذلك بعد ثلاثة أيام من حصول المهاجم الدولي على المركز الثالث في الترتيب النهائي للجائزة الفردية المرموقة خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي والنروجي إرلينغ هالاند.

وردا على سؤال في مؤتمر صحافي بمقر النادي الباريسي حول فرص مبابي في الفوز بهذه الجائزة يومًا ما، أجاب مدرب إسبانيا السابق "الفوز بالكرات الذهبية، بالإضافة إلى ما يقدّمه اللاعب على المستوى الفردي - وبالنسبة لكيليان، هذا هو الحد الأقصى، يجب أن يحصل على الألقاب على مستوى النادي والمنتخب الوطني".

وأضاف إنريكي "هنا (في باريس سان جرمان) نحاول الفوز بأكبر عدد ممكن، ولاعب مثل كيليان، أنا متأكد من أنه سيفوز بالعديد من الكرات الذهبية".

وفاز ميسي، المتوج بلقب كأس العالم في قطر مع منتخب بلاده والذي غادر سان جرمان هذا الصيف، بجائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة في مسيرته الاثنين في باريس متفوّقًا على كل من هالاند المتوج بثلاثية تاريخية مع مانشستر سيتي الانجليزي الموسم الماضي ومبابي.

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