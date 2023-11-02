الشارقة يخطف نقطة التعادل من الجزيرة بـ نيران صديقة

خطف الشارقة نقطة غالية من مستضيفه الجزيرة بالتعادل معه 1-1 في انطلاقة الجولة السابعة لدوري أدنوك للمحترفين بإستاد محمد بن زايد، وجاء تعادل الشارقة في الوقت البديل بهدف عكسي من مدافع الجزيرة عبد الله ادريس، فيما تقدم الجزيرة بهدف السبق في الشوط الأول عن طريق علي مبخوت، ليرتفع الشارقة إلى 13 نقطة والجزيرة 11 نقطة.

بدأت مباراة القمة بحذر شديد من الجانبين مع أفضلية للجزيرة الذي مارس لاعبوه ضغطاً عن طريق العمق والأطراف بهدف إحراز هدف مبكر يريح الأعصاب ويساعد اللاعبين في تقديم مباراة جيدة فيما اعتمد الشارقة على المرتدات عن طريق المزعج كايو لوكاس والذي وجد نفسه في وضعية مريحة داخل الصندوق لكن راية المساعد احمد راشد كانت حاضرة لتفسد اخطر هجمات الشارقة، وتوالت وتتوالى هجمات الضيوف تباعا وجاء الدور على موسى ماريجا الذي فشل في استثمار عرضية عثمان كمارا المتقنة في الدقيقة 26، لتضيع فرصة هدف التقدم للشارقة وانتظر الجزيرة حتى الدقيقة 41 لقيادة هجمة متقنة من كيبانو الذي هيأ الكرة داخل الصندوق للهداف علي مبخوت الذي تعامل معها بذكاء ومن لمسة واحدة داخل المرمى على يسار الحارس عادل الحوسني ولم يطرأ جديد بعد ذلك حتى انتهى الشوط الأول بتقدم الجزيرة بهدف.

وحاول الشارقة بقيادة مدربه كوزمين تصحيح الوضع في الشوط الثاني من خلال إجراء 5 تبديلات في فترات متباينة مقابل 3 تبديلات مدرب الجزيرة فرانك دي بور، واستمر الوضع كما هو حتى نهاية الوقت الأصلي، ومع بداية الوقت البديل "ق 90+1" نجح الشارقة في تعديل النتيجة من فرصة سهلة صنعها موسى ماريجا حولها بالخطأ في مرماه عبد الله ادريس عندما حاول إبعاد الكرة برأسه، وكاد الشارقة أن يحرز هدف الفوز عن طريق تيجالي لولا تدخل الحارس علي خصيف في توقيت مناسب لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.

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