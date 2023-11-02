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الاتحاد الجزائري لكرة القدم يعلن استئناف الدوري دون حضور الجماهير

11/2/2023 3:00:46 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الخميس، الاستئناف التدريجي للنشاط الكروي في البلاد اعتبارا من 10 نوفمبر الجاري.

وأوضح الاتحاد في بيان نشره في موقعه الرسمي أن المباريات ستقام دون حضور الجماهير، ووفق نفس الأجندة المعتمدة للموسم الحالي، حتى إشعار آخر.

وكان اتحاد الكرة الجزائري أعلن يوم 18 أكتوبر الماضي، تعليق كل المنافسات الكروية "تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق الصامد، واحتراما لأرواح الشهداء الأبرار جراء العدوان الوحشي على أبناء فلسطين المحتلة في قطاع غزة".

كما أعلنت وزارة الشباب والرياضة تعليق كل النشاطات الرياضية وإلغاء كل التظاهرات المصاحبة لإحياء ذكرى عيد ثورة التحرير (أول نوفمبر من كل عام)، لذات السبب.

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