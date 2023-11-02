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الاتحاد الآسيوي يعتبر الاتحاد السعودي فائزا بنتيجة 3-صفر على سيباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا

11/2/2023 3:00:46 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


احتسب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الخميس فريق الاتحاد السعودي فائزا بنتيجة 3-صفر على سيباهان في المباراة التي ألغيت في إيران "لظروف غير متوقعة" في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وارتفع رصيد بطل السعودية إلى تسع نقاط متصدرا المجموعة الثالثة ومتفوقا بخمس نقاط على القوة الجوية العراقي وسيباهان ويتذيل ايه.جي.إم.كيه من أوزبكستان المجموعة بلا أي نقطة.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان سابق بعد إلغاء المباراة "أُلغيت مباراة المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا بين سيباهان والاتحاد في أصفهان بسبب ظروف غير متوقعة".

وأضاف "يجدد الاتحاد الآسيوي التزامه بضمان وسلامة وأمن اللاعبين وحكام المباريات والجماهير وجميع أصحاب المصلحة المعنيين".

وكان الاتحاد السعودي قد أجرى اتفاقا مع نظيره الإيراني على إقامة مباريات الفرق السعودية والإيرانية في مختلف المسابقات الكروية بنظام الذهاب والإياب بعد اللعب على ملاعب محايدة منذ عام 2016.

وكان النصر أول فريق سعودي يزور إيران عقب الاتفاق بين الاتحادين حين حل ضيفا على بيروزي في دوري أبطال آسيا يوم 19 سبتمبر الماضي.

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