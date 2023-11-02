مضمار جبل علي يكشف تفاصيل الـ«الموسم الأصفر»

برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، أعلنت اللجنة المنظمة لسباقات مضمار جبل علي عن اكتمال كل الاستعدادات لانطلاق السباق الأول يوم السبت المقبل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم أمس في قاعة المجلس بحضور محمد الأحمد، المدير العام لمضمار جبل علي، ولارا صوايا، المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وجون هايد، ممثل إسطبلات «شادويل»، وياسر مبروك، مدير تطوير السباقات بهيئة الإمارات لسباق الخيل، إضافة إلى رعاة السباق وممثلي وسائل الإعلام.

مكانة عالمية

وتقدم محمد الأحمد، المدير العام لمضمار جبل علي، بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم على دعم سموه المستمر لسباقات الخيل في الدولة، مضيفاً أنه طوال أكثر من 30 عاماً أصبح المضمار الأصفر يتمتع بمكانة محلية وإقليمية وعالمية في عالم سباقات الخيل بفضل دعم سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم وتوجيهاته الدائمة التي تخدم هذه الرياضة النبيلة، مشيداً في الوقت ذاته بالجهود التي بذلتها الإدارة السابقة للمضمار الأصفر برئاسة المهندس شريف الحلواني، المدير السابق للمضمار الأصفر، متمنياً له الشفاء العاجل.

وأكد أن موسم السباقات في الدولة هذا العام سيكون مثيراً، نظراً للتغيرات التي طرأت في مضامير الدولة، إضافة إلى التكامل الكبير بين إداراتها؛ ما سينعكس إيجاباً على رياضة الخيل، وأبرز دليل على ذلك النسخة الثانية من «سلسلة الإمارات لسباقات السرعة»، التي انضم لها هذا الموسم نادي دبي لسباق الخيل ومضمار «ميدان»، إلى جانب وجود مضمار «الشارقة لونجين» للعام الثاني على التوالي.

مسؤولية كبيرة

وعن الاستعدادات للموسم الجديد، قال محمد الأحمد إن نجاح سباقات المضمار الأصفر الموسم الماضي عقب التغييرات التي قاموا بها ضاعفت المسؤولية الملقاة على عاتقهم لمواصلة هذا التميز في الموسم الحالي.

وأضاف أن موسم سباقات المضمار الأصفر سيشهد إضافة عدد من البطولات الجديدة، أبرزها «الوصل كلاسيك»، و«جبل علي ديستاف» المخصص للمهرات، إضافة إلى تحويل أيام السباقات إلى مهرجانات كبرى مرتبطة بعدد من الأحداث الوطنية والاجتماعية، أبرزها مهرجان «عيد الاتحاد» يوم الثاني من ديسمبر.

إضافة

ومن جانبها، تقدمت لارا صوايا، المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لإتاحة الفرصة لهم ليكونوا موجودين للمرة الأولى في مضمار جبل علي، إذ سيقومون برعاية وتنظيم 7 سباقات للخيول العربية الأصيلة في موسم مضمار جبل علي، ما يعد إضافة جديدة للمهرجان على المستويين المحلي والعالمي.

وأضافت: بناءً على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، حريصون كل الحرص على دعم سباقات الخيول العربية الأصيلة، والملاك، خاصة المواطنين، إضافة إلى المدربين والفرسان، معربة عن أملها برؤية الشباب والشابات الإماراتيين يخوضون غمار السباقات على المستويات كافة.

برنامج متوازن

من ناحيته أشاد ياسر مبروك، مدير تطوير السباقات بهيئة الإمارات لسباق الخيل، بالجهود التي قام بها محمد الأحمد، المدير العام لمضمار جبل علي، وفريق عمله، منذ تسلمه الإدارة الموسم الماضي، التي تكللت بالنجاح، متمنياً الشفاء العاجل للمهندس شريف الحلواني، المدير السابق للمضمار، الذي ترك بصمات كبيرة في المضمار الأصفر.

وأكد أن البرنامج الذي أعدته اللجنة المنظمة لسباقات جبل علي متوازن، وراعى متطلبات الملاك والمدربين والفرسان، مشيداً بوجود مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان؛ ما يشكل دعماً قوياً لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

السباقات الكبرى

كما كشف ياسر مبروك عن تواريخ السباقات الكبرى لموسم سباقات جبل علي، إذ سيقام سباقا «تحضيري - جبل علي للميل»، و«تحضيري - جبل علي للسرعة» يوم 20 من شهر يناير المقبل، بينما ينطلق سباقا «جبل علي للميل» و«جبل علي للسرعة» في العاشر من فبراير، بينما سيشهد الأول من مارس إقامة بطولتي «النايفات ستيكس» المخصص للمهرات، و«النوايف ستيكس» المخصص للمهور، أما السباق الختامي يوم الـ16 من مارس فسيشهد إقامة بطولة «جبل علي ستيكس»، و«الوصل كلاسيك»، و«جبل علي ديستاف»، و«جبل علي كلاسيك».

وتطرق ياسر مبروك للنسخة الثانية «سلسلة الإمارات لسباقات السرعة»، التي شهدت انضمام نادي دبي لسباق الخيل؛ ما سيشكل دفعة قوية للسلسلة التي أطلقها سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

وأضاف أن البداية مع «كأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم - الجولة الأولى من سلسلة سباقات الإمارات للسرعة»، التي ستقام على مضمار «الشارقة لونجين»، تليها الجولة الثانية «سباق القرهود للسرعة» على مضمار «ميدان»، بينما سيكون الختام مع «بطولة جبل علي للسرعة - الجولة الثالثة من سلسلة سباقات الإمارات للسرعة»، متمنياً اكتمال عقد السلسلة بانضمام مضماري العاصمة أبوظبي، والعين.

موسم مميز

وبدوره، عبّر جون هايد، ممثل إسطبلات «شادويل»، عن فخره واعتزازه بتحقيق الإسطبل بطولة الملاك في بريطانيا، وذلك في ختام الموسم البريطاني للخيول، عقب موسم مميز شهد تحقيق عدد من الإنجازات القوية، أبرزها «برينس أوف ويلز ستيكس»، و«جودمونت إنترناشيونال ستيكس» عبر النجم «مستهدف»، و«كينج جورج السادس وكوين إليزابيث ستيكس» عبر البطل المعتزل «حكم»، إضافة إلى لقب «ناسو ستيكس» عبر «الحسن»، مؤكداً أن هذه النجاحات تحققت بفضل متابعة وإشراف الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، المستمر على خطط الفريق.

وقال إن وجودهم ورعايتهم لسباقات المضمار الأصفر هو تقليد راسخ تاريخياً، نظراً للارتباط الوثيق بين الجانبين منذ التأسيس، مضيفاً أن «شادويل» ستقوم برعاية شوط واحد في كل أمسية، أبرزها سباق «جبل علي للميل».

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