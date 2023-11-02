تقدم مميزات هائلة .. تحذير من نسخة معدّلة من واتسآب تهدد أجهزة أندرويد

حذّرت شركة كاسبرسكي لاب من انتشار نسخة معدّلة غير رسمية من تطبيق "واتسآب" يمكن من خلالها نشر برمجيات خبيثة لاختراق الأجهزة الذكية العاملة بأنظمة أندرويد.

وقالت الشركة في بيان حول الموضوع: "اكتشف خبراء كاسبرسكي لاب نموذجا لتطبيق واتسآب يحتوي على برمجيات ضارة غير معروفة سابقا، هذه البرمجيات من نمط حصان طروادة التي تتجسس على أجهزة أندرويد، وأطلق عليها اسم CanesSpy، النماذج المعدّلة غير الرسمية لتطبيق واتسآب والتي تحتوي على هذه البرمجيات تم نشرها لبعض الوقت على قنوات تليغرام باللغتين العربية والأذربيجانية"، وفقا لروسيا اليوم.

وأشار البيان إلى "أن النسخ المعدّلة غير الرسمية من واتسآب لأنظمة أندرويد توفر للمستخدمين خيار النشر المؤجل وبعض الميزات الأخرى، لكن البرمجيات الضارة التي تحتويها يمكنها اختراق الهواتف والوصول إلى قوائم جهات الاتصال، ومعلومات حول الحسابات الإلكترونية الموجودة على الجهاز، وكذلك الوصول إلى المستندات، كما يمكن من خلالها إجراء تسجيلات عبر مايكروفونات الأجهزة".

ونوه الخبراء في شركة كاسبرسكي لاب إلى أن العدد الإجمالي للمشتركين في قنوات تليغرام الأكثر شعبية التي تنشر النماذج غير الرسمية من التطبيقات المذكورة يصل إلى ما يقرب من مليوني مستخدم، وفي أكتوبر الماضي وحده منعت الشركة أكثر من 340 ألف هجوم إلكتروني في أكثر من مئة دولة.



