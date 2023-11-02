مقتل 27 شخصاً في قصف إسرائيلي قرب مدرسة تابعة للأمم المتحدة في غزة

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس الخميس مقتل 27 شخصا في قصف إسرائيلي قرب مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة.

وقالت الوزارة على لسان المتحدث باسمها أشرف القدرة "انتشال 27 شهيدا وعدد كبير من الجرحى إثر استهداف الاحتلال لمدرسة تابعة للأونروا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة".

وأظهرت لقطات مصورة لفرانس برس سقوط عدد من الضحايا في الوقت الذي هرع فيه أناس تواجدوا في الموقع لإنقاذ الجرحى.

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