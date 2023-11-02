مقتل 27 شخصاً في قصف إسرائيلي قرب مدرسة تابعة للأمم المتحدة في غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس الخميس مقتل 27 شخصا في قصف إسرائيلي قرب مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة.
وقالت الوزارة على لسان المتحدث باسمها أشرف القدرة "انتشال 27 شهيدا وعدد كبير من الجرحى إثر استهداف الاحتلال لمدرسة تابعة للأونروا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة".
وأظهرت لقطات مصورة لفرانس برس سقوط عدد من الضحايا في الوقت الذي هرع فيه أناس تواجدوا في الموقع لإنقاذ الجرحى.
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