جنرال: سلاح الجو الإسرائيلي يستخدم أقل من نصف قدراته في الحرب

قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي اللفتنانت جنرال هرتسي هاليفي اليوم الخميس في بيان بثه التلفزيون إن القوات الجوية الإسرائيلية تستخدم أقل من نصف قدراتها في الحرب في غزة.

وبدا أن التعليقات تستهدف الإشارة إلى استعداد لتصعيد الهجمات على حركة حماس وحلفائها في كل مكان إذا ما رأت إسرائيل ضرورة لذلك.



وجاء في توثيق حقوقي نشر اليوم الخميس، أن حصة الفرد الواحد في غزة بفعل هجمات إسرائيل على القطاع منذ السابع من الشهر الماضي تتجاوز 10 كيلو غرامات من المتفجرات.

وبحسب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان فإن إسرائيل أسقطت أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة بما يعادل قنبلتين نوويتين.

وأبرز الأورومتوسطي، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، اعتراف الجيش الإسرائيلي بأن طائراته استهدفت أكثر من 12 ألف هدف في قطاع غزة مع حصيلة قياسية من القنابل بحيث تتجاوز حصة كل فرد 10 كيلو غرامات من المتفجرات.

ونبه المرصد إلى أن وزن القنبلة النووية التي أسقطتها الولايات المتحدة الأمريكية على هيروشيما وناجازاكي في اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية في أغسطس 1945 قدر بنحو 15 ألف طن من المتفجرات.

ومع التطور الذي طرأ على زيادة وفاعلية القنابل مع ثبات كمية المتفجرات قد يجعل الكمية التي أسقطت على غزة ضعفي قنبلة نووية، فضلا عن إسرائيل تعمد لاستخدام خليط يعرف بـ"آر دي إكس" (RDX) الذي يطلق عليه اسم "علم المتفجرات الكامل"، وتعادل قوته 34ر1 قوة "تي إن تي".

ويعني ذلك أن القوة التدميرية للمتفجرات التي ألقيت على غزة تزيد على ما ألقي على هيروشيما، مع ملاحظة أن مساحة المدينة اليابانية 900 كيلومتر مربع بينما مساحة غزة لا تزيد على 360 كيلومترا.

وقال المرصد الأورومتوسطي إن إسرائيل تستخدم قنابل ذات قوة تدميرية ضخمة بعضها يبدأ من 150 كيلو غراما إلى ألف كيلو غرام.

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