بـ 14.3 مليار دولار .. مجلس النواب الأمريكي يصوت على مشروع قانون منفرد لمساعدة إسرائيل

يعتزم مجلس النواب الأمريكي التصويت اليوم الخميس على خطة قدمها الجمهوريون لتقديم مساعدات بقيمة 14.3 مليار دولار لإسرائيل عن طريق خفض التمويل المخصص لدائرة الإيرادات الداخلية، مما يثير صداما مع مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون والبيت الأبيض.

وكشف الجمهوريون النقاب عن مشروع القانون يوم الاثنين، في أول إجراء تشريعي كبير في عهد رئيس المجلس الجديد مايك جونسون، على الرغم من طلب الرئيس جو بايدن حزمة واسعة بقيمة 106 مليارات دولار تشمل تمويل إسرائيل وتايوان وأوكرانيا، بالإضافة إلى مساعدات إنسانية.

وسيواجه مشروع القانون أول اختبار في تصويت إجرائي صباحي، وهي عقبة يتعين تجاوزها قبل التصويت النهائي على إقراره في وقت لاحق بعد ظهر اليوم.

ويتمتع الجمهوريون بأغلبية 221 صوتا مقابل 212 صوتا للديمقراطيين في مجلس النواب، لكن رفاق بايدن الديمقراطيين يهيمنون على مجلس الشيوخ بواقع 51 مقابل 49 عضوا. ولكي يصبح المشروع قانونا، يتعين أن يحظى بموافقة مجلسي النواب والشيوخ وأن يوقعه بايدن.

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إن مشروع القانون الجمهوري سيتم إجهاضه بمجرد وصوله إلى مجلس الشيوخ، حتى لو أقره مجلس النواب. كما هدد البيت الأبيض باستخدام حق النقض.

واعترض الديمقراطيون على خفض الأموال المخصصة لدائرة الإيرادات الداخلية، قائلين إن ذلك يزيد عجز الميزانية من خلال تقليص تحصيل الضرائب.

وقالوا كذلك إن من الضروري مواصلة دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا التي بدأت في فبراير 2022.

وبينما لا يزال الديمقراطيون والعديد من الجمهوريين يدعمون أوكرانيا بقوة، فإن مجموعة أصغر حجما، وإن كانت أكثر صخبا، من الجمهوريين تثير تساؤلات حول إرسال المزيد من الأموال إلى الحكومة في كييف في وقت تعاني فيه البلاد من عجز حاد في الميزانية.

ووافق الكونجرس على تقديم 113 مليار دولار لأوكرانيا منذ بدء الحرب.

وقال مكتب الميزانية في الكونغرس أمس الأربعاء إن خفض التمويل المخصص لدائرة الإيرادات الداخلية والمساعدات الإسرائيلية في مشروع القانون المستقل سيضيف ما يقرب من 30 مليار دولار إلى عجز الميزانية الأمريكية الذي يقدر حاليا بقيمة 1.7 تريليون دولار.

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