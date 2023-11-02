المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات يطلق برنامج «صنّاع المحتوى التخصصيين»

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات عن إطلاق النسخة الأولى من برنامج صناع المحتوى التخصصيين الذي يأتي ضمن استراتيجيته لتطوير قطاع الاتصال الحكومي الاتحادي وبهدف إعداد كوادر وطنية متخصصة في صناعة المحتوى الرقمي المتخصص.

يستهدف البرنامج - الذي ينظمه المكتب بالتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد - تأهيل وبناء قدرات صناع محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي من موظفي الدوائر والهيئات الحكومية المحلية والاتحادية في دولة الإمارات، وتعزيز مهارات الموظفين الحكوميين في الوظائف الفنية والتخصصية وتأهيلهم ليكونوا صناع محتوى محترفين في مجال الإعلام الرقمي، وذلك عبر مجموعة واسعة من البرامج والمساقات التي تستعين بأحدث التقنيات العلمية، ومجموعة من الخبراء المتخصصين في هذا المجال من أكاديميين، ومؤثرين، محليين وعالميين.

ويعمل برنامج صناع المحتوى التخصصيين الذي يمتد 5 أسابيع على تعزيز مهارات وكفاءة المشاركين وتزويدهم بأدوات أكثر ابتكاراً وتأثيراً، وبما يضمن ترسيخ منظومة الاتصال الحكومي في الهيئات والدوائر الحكومية ويساعدهم على أداء دورهم الرئيسي المتمثل في إيصال الرسائل والبرامج إلى الجمهور بشكل سهل ومبسط، ويعزز في الوقت نفسه من وجود هذه الهيئات والدوائر عبر مختلف منصات الإعلام الاجتماعي بما يلبي متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية.

يشارك في البرنامج التدريبي 20 منتسباً ينتمون إلى هيئات ودوائر حكومية محلية واتحادية ويتألف من جلسات تعليمية حضورية وأخرى افتراضية عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأكدت عالية الحمادي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد: "أن قطاع الإعلام يشهد تحولاً متسارعاً لاسيما الفضاء الرقمي، الأمر الذي يفرض على الجهات الحكومية والخاصة ابتكار أدوات أكثر احترافية وفعالية لتعزيز التواصل مع الجمهور".

وأشارت الحمادي إلى أن تطوير مهارات موظفي الحكومة الاتحادية في مجال صناعة المحتوى الرقمي بالشراكة مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات يمثل خطوة رئيسية في إطار دعم المنظومة الاتصالية لدولة الإمارات، من خلال برامج تستهدف تعزيز المهارات وفق أفضل الممارسات والتوجهات المستقبلية في مجال الإعلام الرقمي، وضمن بيئة محفزة تساعد على ابتكار أفضل أساليب التواصل مع الجمهور، وهو ما يتيحه برنامج صناع المحتوى التخصصيين، الذي يفتح لمنتسبيه من الموظفين آفاقاً واعدة في هذا المجال.

من جانبها أكدت خديجة حسين، المدير التنفيذي لقطاع الاتصال الحكومي في المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات أن برنامج صنّاع المحتوى التخصصيين الذي جرى إطلاقه للمرة الأولى هذا العام، يأتي بالشراكة مع أكاديمية الإعلام الجديد وعدد من المؤسسات التخصصية في مجال صناعة المحتوى، بهدف إثراء معارف صناع المحتوى من إدارات الاتصال الحكومي وتزويدهم بأفضل التوجهات المستقبلية في مجال الإعلام الرقمي، وتخريج دفعة من الكوادر الوطنية ليكونوا خبراء في صناعة المحتوى الرقمي الحكومي".

ونوهت المدير التنفيذي لقطاع الاتصال الحكومي إلى أن البرنامج يعزز مهارات المنتسبين في مختلف جوانب صناعة المحتوى، بدءاً من تطوير وكتابة النصوص، إلى الإنتاج والتقديم والسرد القصصي بشكل متقن ومحترف ومعبر عن أفكارهم بشكل صحيح وجذّاب ويتناسب في الوقت نفسه مع مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

يسعى البرنامج إلى تعزيز مهارة المنتسبين في فنون السرد القصصي من خلال تطويع النصوص والسيناريو بغرض إنتاج قصص ذات محتوى تفاعلي، وتقديم محتوى حكومي أكثر دقة وموضوعية وشمولية وجاذبية، وبما يسهم في تعزيز تواصل صناع المحتوى مع الجمهور المستهدف، ويضمن في الوقت نفسه تعزيز التواصل بين الهيئات والدوائر الحكومية والجمهور المستهدف.

ويعمل البرنامج على تدريب المنتسبين على مهارات التصوير والمونتاج، والتعامل مع العلامات التجارية، وإدارة الحسابات والذكاء الاصطناعي، والنشر، وأساسيات وسائل التواصل الاجتماعي، والمنهجيات الجديدة في التسويق الرقمي، ما ينقل المنتسبين إلى الاحترافية في صناعة المحتوى.

وقد شهد الأسبوع الأول من برنامج صناع المحتوى المتخصصين ، جلسات تدريبية يقدمها كل من لؤي ساهي، وهبة العيال، وعيسى الحبيب، وتتركز حول السرد القصصي الإبداعي لوسائل التواصل الاجتماعي، فيما تدور جلسات الأسبوع الثاني حول صناعة المحتوى لوسائل التواصل الاجتماعي مع مصطفى صلاح والدكتور ياسر عبد العزيز، ويشهد الأسبوع الثالث جلسات حول استخدام الذكاء الاصطناعي وChatGPT في صناعة المحتوى مع سفير شركة سوني محمد إحسان بالإضافة إلى ورشة مكثفة حول التصوير الفوتوغرافي لمنصات السوشيال ميديا مع سفير آبل عبد الله الشايجي.

ويشهد الأسبوع الرابع من برنامج صناع المحتوى التخصصيين، زخماً في الجلسات التي تتناول كل ما يخص منصات وسائل التواصل الاجتماعي مع الشركاء الاستراتيجيين من شركة ميتا Meta ويوتيوب، وبمشاركة صناع المحتوى عمر الحلو وأحمد بسيوني وسيف الذهب، وعيسى الحبيب.

ويشهد الأسبوع الرابع أيضا جلسات مع عدد من الخبراء منهم رشا حمزة حول التفكير النقدي في صناعة المحتوى الرقمي وليث عمر حول أفضل الممارسات والاستراتيجيات في منصة إكس.

ويركز الأسبوع الخامس والأخير من البرنامج على استراتيجيات صناعة المحتوى الرقمي، والحملات الرقمية المدفوعة ومحركات البحث، بالإضافة إلى صناعة الأخبار الرقمية ويشهد ورش عمل مكثفة من قبل فريق أكاديمية الإعلام الجديد: مات بيلي، جريج جاربو، جودت الشماس، ألكساندر سليمان، على أن تكون خاتمة البرنامج مع فريق المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات.





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