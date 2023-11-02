خيول الإمارات تخوض تحدي مهرجان الـ «بريدرز كب» غداً

تنطلق غداً سباقات مهرجان الـ «بريدرز كب» على مضمار «سانتا انيتا» بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي يستمر حتى يوم السبت، بمشاركة نخبة الخيول الإماراتية والعالمية.

وستكون بداية المشاركات الإماراتية في اليوم الأول، عبر «وايت مونلايت» لجودلفين، التي ستخوض غمار شوط «سنيتور كين مادي ستيكس»، المخصص للمهرات والأفراس لمسافة 1300 متر «قوائم»، بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور.

كما سيشهد شوط «بريدرز كب جوفنايل تيرف سبرينت»، لمسافة 1000 متر «الفئة الأولى»، مشاركة «هيدويغ» لجودلفين، بقيادة الفارس أمبرتو ريسبولي وإشراف المدرب اوين هارتي.

السباقات الإنجليزية

ومن جانب آخر، يشارك «كينغ اوف كونكويست» لجودلفين، في سباق «سانت سايمن ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الثالثة»، الذي سيقام على مضمار «نيوماركت» العريق في إنجلترا، بقيادة الفارس دانيال تودهوب وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وقال المدرب شارلي آبلبي: (يدخل«كينغ أوف كونكويست» إلى هذا السباق، وهو في حالة جيدة، ونعلم أنه يتعامل بشكل جيد مع الأرضية اللينة، ومن شأنه أن يكون منافساً كبيراً إذا ظهر بمستواه الأفضل).

تحدي المهرات

كما سيشهد شوط «بوسرا شام ستيكس» المخصص للمهرات لمسافة 1200 متر «قوائم»، مشاركة «رومانتك ستايل» لجودلفين، بقيادة الفارس دانيال تودهوب وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وقال المدرب شارلي آبلبي: (حصلت «رومانتك ستايل» على فترة راحة قصيرة، منذ أن ودّعت فئة المبتدئة في «يارموث»، الأرضية اللينة تشكل علامة استفهام، لكنها تبدو مستعدة للارتقاء إلى هذا المستوى).

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