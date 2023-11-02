الوصل يفوز على العين في قمة الجولة السابعة ويعتلي صدارة دوري المحترفين

اعتلى الوصل قمة جدول ترتيب أندية دوري أدنوك للمحترفين، بوصوله إلى 17 نقطة، بعد فوزه على ضيفه العين 3-1، على ملعب إستاد زعبيل مساء اليوم، ضمن الجولة السابعة من المسابقة، بينما تراجع العين إلى المركز الثاني، بعد توقف رصيده عند 15 نقطة، وذلك حتى نهاية مواجهة اتحاد كلباء وضيفه شباب الأهلي مساء غداً، في إطار الجولة نفسها.

وسجل أهداف الوصل فابيو دي ليما وسفيان بوفنتيني وكايو كانيدو في الدقائق 23 و53 و80، وأحرز هدف العين جوسنا أبيانفي في الدقيقة 63، وذلك بعدما غلب الحذر على أداء الفريقين، وأنحصر اللعب في وسط الملعب في أول 20 دقيقة من المباراة، والتي أقيمت وسط حضور جماهيري كبير.

وافتتح الوصل التسجيل في الدقيقة 23، من هجمة مرتدة سريعة، وصلت فيها الكرة إلى نيكولاس خمينيز، ليمررها إلى فابيو دي ليما، ليسددها بذكاء في مرمى العين، ولم ينجح العين في إيجاد أي حلول هجومية لاختراق دفاعات الوصل المحكمة، وفي المقابل، أزعجت تحركات سياكا ودي ليما وخمينيز وأداما ديالو، دفاعات العين، وشكلوا خطورة على مرمى حارس العين خالد عيسى، أكثر من مرة.

وواصل العين جهوده في الشوط الثاني لمحاولة إدراك التعادل، إلا أن الالتزام التكتيكي الجيد من لاعبي الوصل، حرمه من خلق المساحات لبناء الهجمات، مع استمرار الخطورة الكبيرة للهجمات المرتدة للوصل، والذي تمكن من التقدم بهدف ثان في الدقيقة 53، عندما لعب فابيو دي ليما، ركلة ركنية من الجانب الأيمن، وقابلها المدافع سفيان بوفنتيني، بكرة رأسية قوية وضعها في الشباك، وتألق خالد السناني حارس الوصل، في التصدي لرأسية لابا كودجو في الدقيقة 62، ولكنه لم يستطع منع جوسنا أبيانفي من تسجيل هدفاً للعين في الدقيقة 63، ورد الوصل بتسجيل هدف ثالث في الدقيقة 80، عن طريق كايو بعد هجمة مرتدة ناجحة، وتألق خالد عيسى، في التصدي لتسديدة قوية من البديل الوصلاوي هاريس في الدقيقة 90.

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