إيلون ماسك: «تويتر» فيروس عقلي أصاب المجتمع

فجر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك غضبه ضد نظيره جورج سوروس خلال مشاركته في بودكاست "تجربة جو روجان"، حيث اتهم ماسك سورس بأنه "يكره الإنسانية كلها"، وفي الوقت نفسه شرح أنه اشترى تويتر العام الماضي لإنقاذه من "اليسار المتطرف"، معتبراً أن المنصة كانت في السابق فيروساً عقلياً أصاب المجتمع العالمي.

أمضى ماسك ما يقارب الثلاث ساعات يتحدث مع روجان، حيث ناقشوا قراره بشراء تويتر، المعروف الآن بـ"X"، مما أدى إلى مناقشة حول سوروس ودعمه للمنظمات التقدمية والمرشحين السياسيين اليساريين.

وأشار ماسك إلى القضايا التي يُنفق فيها سوروس أمواله، قائلاً: "إنه يقوم بأشياء تؤدي إلى تفتت نسيج الحضارة.. منها دعم انتخاب مدعين عامين يرفضون متابعة الجرائم، في سان فرانسيسكو ولوس أنجليس ومدن أخرى، لماذا يفعل ذلك؟، دعنا من أموال التي ينفقها على سباق الرئاسة، وصدقوني وقوفه وراء أسماء بعينها في سباق مجلس الشيوخ، ثم مجلس النواب، أمر غير مهم،

ولكن أن يصل الأمر إلى مدعيي المدينة والدولة، هذه مهن حساسة ولا تقبل التلاعب. سوروس أدرك أنه ليس عليك فعل تغييرات في القوانين، عليه فقط تغيير كيفية تنفيذها".

وأخبر ماسك روجان أنه اشترى تويتر لأنه كان "معقلاً لليسار المتطرف، الذي أدى لتآكل المجتمع الأمريكي، وربما الدولي"، موضحاً أنه اتخذ هذا القرار لأنه كان يخشى أن وجهات نظر اليسار المتطرف للشركة المقرة في سان فرانسيسكو ستكون لها "تأثير تآكلي على الحضارة". واصفاً منطقة وسط المدينة، بأنها كانت تعاني من الجريمة وإدمان المخدرات والبيوت المهجورة، وكأنها أصيبت بـ"كارثة زومبي"، ليجادل بأن الفلسفات التي أدت إلى هذه النتيجة كانت تُنتشر عبر المنصة.

وأضاف مالك «إكس» و«سبيس إكس» و«تسلا»: "سوروس كان يؤثر سلبًا، وبينما أعتقد أن سان فرانسيسكو مدينة جميلة ويجب علينا أن نكافح بجد لتصحيح مسارها، إذا تجولت في وسط سان فرانسيسكو، بالقرب من مقر إكس، ستجدها كارثة موتى أحياء، أو مدينة أشبا".

فيروس مستشري

وواصل ماسك هجومه الناري على مالك تويتر سابقاً، وعلى المنصة في شكلها السابق، معتبراً أن المنصة تم منحها سلاح معلوماتي، استخدمته لنشر ما هو في الأساس فيروس عقلي استشرى في كوكب الأرض، والنتيجة لهذا الفيروس العقلي واضحة جداً إذا تجولت في شوارع وسط سان فرانسيسكو.. تشعر إنها نهاية الحضارة".

وأشار ماسك إلى أن أهداف خفية كانت تستشري بسبب رسائل تويتر، ملمحاً إلى تبني المنصة لنظرية إفناء جزء كبير من البشرية، قائلاً: "البعض يعتبر البشرية طاعونًا على سطح الأرض.. هذا خاطئ، هؤلاء المدعون أصحاب تلك النظريات المتطرفة، أقول لهم أن الأرض تتحمل عشر مرات" السكان الحاليين، دون تدمير الغابات، أو الإنسان، لقد ذهبوا بعيدًا جدًا بأفكارهم المتطرفة، إذا بدأت في التفكير أن البشر سيئين، فإن الاستنتاج الطبيعي هو أن يجب أن تموت البشرية.. هذا جنون، لو وصل الذكاء الاصطناعي ليد هؤلاء، سيكون كارثة".

وزعم ماسك دعمه لحرية التعبير، وأنه لم يتم حظر أي شخص من اليسار المتطرف خلال إدارته للمنصة، ومع ذلك، تم تعليق حسابات عدد من منتقديه هو شخصياً في وسائل الإعلام مؤقتًا في ديسمبر من العام الماضي، وهو الأمر الذي دافع فيه عن نفسه، مؤكداً أن الصحفيين هم من انتهكوا سياسة الشركة بشأن نشر معلومات شخصية، وتلقوا إيقافًا لمدة سبعة أيام.







