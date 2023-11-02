الأسهم الأوروبية ترتفع.. والمؤشر نيكاي يتجاوز 32 ألف نقطة

ارتفعت الأسهم الأوروبية مدفوعة بصعود أسهم شركات العقارات والتكنولوجيا، التي تتأثر بأسعار الفائدة.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.2 في المئة، خلال التداولات.

وزاد قطاع العقارات 2.7 في المئة مع صعود سهم شركة كوجامو الفنلندية للمساكن 7.6 في المئة، بعد أن أعلنت الشركة نتائج أعمالها للربع الثالث.

كما صعد قطاع التكنولوجيا 2.3 في المئة مع ارتفاع سهم شركة (جاست إيت تيك أواي.كوم)، وهي أكبر شركة في أوروبا لتوصيل الوجبات عبر الإنترنت، بنسبة سبعة في المئة.

وشهد سهم شركة أديكو السويسرية للتوظيف أكبر زيادة على ستوكس600، إذ صعد 10.2 في المئة، بعد أن أعلنت الشركة تسجيل أرباح صافية أعلى من المتوقع في الربع الثالث.

وزاد سهم شل 1.4 في المئة، بعد أن أعلنت تسجيل أرباح في الربع الثالث تتسق مع التوقعات بلغت 6.2 مليارات دولار.





اليابان

تجاوز المؤشر نيكاي عتبة 32 ألف نقطة لأول مرة في أسبوعين وسط رهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سينهي دورة التشديد النقدي، وأن عوائد السندات الأمريكية ستبلغ ذروتها.

وكانت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق من بين أكبر الرابحين على المؤشر، واستفادت أسهم النمو من التوقعات بانخفاض تكاليف الاقتراض.

وارتفع المؤشر نيكاي 1.1 في المئة إلى 31949.89 نقطة عند الإغلاق، بعد أن وصل إلى 32087.13 نقطة لأول مرة منذ 18 أكتوبر.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.51 في المئة، وكان الأداء القوي لأسهم شركات التكنولوجيا واضحاً حين ارتفعت 1.07 في المئة على المؤشر توبكس، وربح المؤشر نيكاي 3.09 في المئة على مدار الأسبوع، والأسواق اليابانية مغلقة اليوم الجمعة، بمناسبة عطلة عامة.

وزاد سهم شركة أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق عشرة في المئة ليكون أعلى سهم رابح على المؤشر نيكاي لليوم الثاني.

ومن بين الأسهم الأخرى المرتبطة بالرقائق، والتي حققت مكاسب كبيرة، سهم سكرين هولدينجز، الذي ارتفع 7.7 في المئة، وسهم رينيساس إلكترونيكس، الذي صعد 5.34 في المئة.