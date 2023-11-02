غرفة دبي العالمية تستقطب 6 شركات عالمية

وقعت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، خلال فعاليات اليوم الثاني لمنتدى دبي للأعمال، 6 مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات حول العالم التي نجحت في استقطابها إلى دبي.

ووقعت الغرفة مذكرات التفاهم مع 5 شركات متعددة الجنسيات وهي شركة "مينايو للتكنولوجيا" و "تيملا للمنتجات الاستهلاكية" و"سينسدايناميك فاشن" و"ميتل باور" و"هاوس أوف إندونيسيا"، بالإضافة إلى شركة واحدة صغيرة ومتوسطة وهي "دايناموكس".

و"مينايو للتكنولوجيا" شركة صينية متخصصة بتكنولوجيا الإنترنت تقدر قيمتها بأكثر من 300 مليون دولار أمريكي، وتوفر حلولاً شاملة لبرامج وأجهزة السيارات والترفيه المنزلي.

وتعتبر شركة "تيملا للمنتجات الاستهلاكية" علامة تجارية هندية متخصصة بالوجبات الخفيفة التي تلبي احتياجات السوق الصحية، وقد قامت الشركة بتأسيس فرع لها في الإمارات تحت اسم "تيملا ترايدينغ". ومع إيرادات سنوية متكررة ومتوقعة تبلغ حوالي 14 مليون دولار أمريكي للفترة 2023-2024، تسعى الشركة إلى إقامة شراكات استراتيجية من شأنها الاستفادة من الخبرات المحلية مع تقديم عروضها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعتبر "سينسدايناميك فاشن" شركة تجارة إلكترونية هندية تبلغ قيمة الشركة 20 مليون دولار أمريكي.

وتعد "ميتل باور" شركة تصنيع هندية توفر مجموعة شاملة من المنتجات والملحقات والخدمات لأجهزة قياس الطيف الضوئي للانبعاثات، وتبلغ قيمة الشركة 12 مليون دولار أمريكي، وتقوم بشكل مباشر وغير مباشر بتوريد وخدمة قاعدة عملائها عبر أكثر من 50 دولة منتشرة في ست قارات.

وستقوم "مجموعة إن آر إيه" بنقل مقرها الرئيسي إلى دبي تحت اسم "هاوس أوف إندونيسيا"، وستركز على عدد من مجالات الأعمال مثل الحج والعمرة والرحلات والسفر والتجارة العامة والمطاعم والعقارات والأثاث، وتبلغ الإيرادات الحالية للشركة ما بين 150-180 مليون دولار أمريكي.

و"دايناموكس" فهي شركة برازيلية تقنية، متخصصة في تطوير حلول الاهتزاز والمراقبة التي في مجال الصيانة في مختلف الصناعات، وستؤسس الشركة التي تبلغ قيمتها 20 مليون دولار أمريكي وتمتلك تواجداً لها في 22 دولة حول العالم، مكتباً لها في دبي لاستكشاف الشركاء والعملاء المحتملين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا سيما في قطاعي التعدين والأغذية والمشروبات.

وجرى توقيع مذكرات التفاهم في منصة صفقات الأعمال "The Deals Hub"، المنصة المخصصة للإعلان عن صفقات الأعمال والاستثمار والتعاون والشراكات والمشاريع الجديدة بين قادة الأعمال والمستثمرين في دبي ونظرائهم حول العالم من المشاركين في منتدى دبي للأعمال الذي تنظمه غرف دبي.

ويجمع منتدى دبي للأعمال، الذي ينعقد خلال الفترة 1-2 نوفمبر الحالي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه االله"، أصحاب المصلحة الرئيسيين من القطاعين الحكومي والخاص من جميع أنحاء العالم لاستكشاف فرص عقد شراكات اقتصادية استراتيجية جديدة، وتطوير شبكات دولية أقوى، وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار.







