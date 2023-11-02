الأسهم الأمريكية تتلقى دفعة من رهانات انتهاء التشديد النقدي.. وترتفع بـ 1.5%

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت اليوم الخميس، وسط آمال المستثمرين حول بلوغ مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) نهاية دورة التشديد النقدي، كما عززت مجموعة من نتائج الأعمال الإيجابية المعنويات.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 350 نقطة أو 1.2

بالمئة. كما زاد ستاندرد أند بورز 500 نحو

1.46% إلى. وصعد المؤشر ناسداك المجمع

أو 1.46%.

كما انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنحو 14 نقطة أساس عند 4.65%. ويأتي ذلك بعد أن تجاوز العائد القياسي 5٪ الشهر الماضي.

وهوت أسهم موديرنا نحو 10٪ بعد أن أعلنت شركة الأدوية العملاقة عن خسارة حادة في الربع الثالث.

وقال كريس زاكاريللي، كبير مسؤولي الاستثمار في تحالف المستشارين المستقلين: توقعنا أن يتحدث جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بصرامة أكثر، ويبذل قصارى جهده لمنع الأسواق من اتخاذ «التخطي» المتتاليين في رفع أسعار الفائدة كضوء أخضر للأصول الخطرة، لكننا فوجئنا بمدى تفصيل لغته بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال يشعر بالقلق بشأن التضخم، ولن يتردد في رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب.

كما استوعب المستثمرون المزيد من الإشارات على تراجع التضخم وتخفيف سوق العمل. وانخفضت تكاليف العمالة بنسبة 0.8٪ في الربع الثالث مقارنة بتوقعات زيادة بنسبة 0.7٪ من الاقتصاديين الذين استطلعت داو جونز آراءهم.

وارتفعت مطالبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس إلى 217.000 للأسبوع المنتهي في 28 أكتوبر، أكثر من 210.000 في الأسبوع السابق وتقديرات داو جونز البالغة 214.000.