دبي تترقب 150 سفينة من مختلف أنحاء العالم في موسم الرحلات البحرية 2023 - 2024

انطلق موسم الرحلات البحرية 2023-2024 مع وصول السفينة السياحية الفاخرة «ماين شيف 2» Mein Schiff 2 إلى محطة حمدان بن محمد للرحلات البحرية في ميناء راشد، في مستهل الموسم الذي من المنتظر أن تستضيف دبي خلاله نحو 150 سفينة بحرية، تأكيداً لمكانتها كمقصد سياحي عالمي ووجهة رائدة للرحلات البحرية، بمجموعة من التجارب المتنوعة والخدمات رفيعة المستوى للمسافرين.

ومن المقرر أن تستقبل دبي خلال هذا الموسم مجموعة من أهم سفن الرحلات البحرية الحديثة في «ميناء راشد» و«دبي هاربر»، ومنها سفينة «ريزيلاينت لايدي» Resilient Lady Ship من «فيرجين فوياج» Virgin Voyages وذلك للمرة الأولى، والتي ستنطلق في مسارين من دبي هذا الموسم.

وتعد دبي واحدة من المحطات الأساسية في تحالف كروز أرابيا، الذي يضم موانئ رئيسية في المنطقة، ويسعى للترويج للمنطقة في الأسواق الدولية باعتبارها نقطة جذب رئيسية، من خلال العمل بشكل وثيق وربط موانئ المنطقة بشكل متكامل.

يأتي ذلك مع مواصلة دبي جذب السفن السياحية الكبرى، بالتعاون مع خطوط الشركات البحرية العالمية بما فيها «إم إس سي كروزيز»، و«تو وي كروزيز»، وبونانت كروزيز وعايدة كروزيز، و«كوستا كروزيز» وغيرها، كما تستضيف دبي مجموعة من الرحلات من خطوط الرحلات البحرية الشهيرة مثل «برنسيس كروزيز»، و«بي آند أو كروزيز»، و«كونارد»، و«رويال كاريبيان كروز لاينز»، و«سيليبريتي كروزيز»، و«نرويجيان كروز»، و«سلفرسي كروزيز»، و«كورديليا كروزيز».

مقصد سياحي عالمي

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «يؤكد موسم الرحلات البحرية الجديد مكانة دبي كمقصد سياحي عالمي، بما ينسجم مع أجندة دبي الاقتصادية D33، ومستهدفاتها الرامية إلى تعزيز مكانة دبي كواحدة من أفضل ثلاث مدن في العالم للأعمال والسياحة».

وأضاف: «إن ما يحققه قطاع سياحة الرحلات البحرية في دبي من نمو هو ثمرة التعاون المستمر والبنّاء مع مختلف الشركاء والأطراف المعنية، ما أدى إلى زيادة عدد مشغلي الرحلات السياحية البحرية الذين اختاروا دبي لتكون محطة لرسو سفنهم للاستفادة مما تقدمه المدينة لهم من عروض متنوعة، وما تتميز به من بنية تحتية متطورة، وموقعها الاستراتيجي بين شرق العالم وغربه. ونحن نتوقع موسماً ناجحاً مع وصول السفينة «ماين شيف 2»، والتي تعتبر خطوة مهمة ضمن جهودنا للترويج لدبي كمركز مهم للرحلات البحرية في المنطقة».

وقد حقق قطاع سياحة الرحلات البحرية في دبي إنجازات مهمة في السنوات الماضية، وهو ما أسهم في تعزيز مكانتها كجهة عالمية رائدة، فيما يأتي تكريم ميناء راشد باعتباره ميناء الرحلات البحرية الرائد في الشرق الأوسط من قبل جوائز السفر العالمية لعام 2023 ليؤكد ذلك، وهو ما يعزز الإنجازات السابقة بما فيها فوز دبي هاربر بجائزة أفضل مشروع جديد للرحلات البحرية في العالم في حفل توزيع جوائز الرحلات البحرية العالمية السنوي الأول لعام 2021، ما يسلط الضوء على الشعبية المتزايدة لدبي كوجهة للرحلات البحرية.

كذلك، تعتبر الاستدامة محوراً رئيسياً لدبي كوجهة للرحلات البحرية، حيث ترحب المدينة بسفن الرحلات الصديقة للبيئة مثل MSC World Europe وكوستا توسكانا التي تشتغل بمحركات دفع جديدة، وتستخدم بالغاز الطبيعي المسال من أجل سفر مستدام، الأمر الذي يعكس التزام دبي بالمسؤولية البيئية.

300 ألف مسافر

بدوره، قال عبدالله بن حبتور، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة «شمال القابضة»، الشركة المالكة والمطورة لمشروع «دبي هاربر»: «أكد موسم 2022/ 2023 الزخم المشجع للنمو والتطور الذي يشهده قطاع الرحلات البحرية في دبي، بما يرسخ من أهمية هذا القطاع في دعم القطاع السياحي للإمارة. فقد استقبلت محطة «دبي هاربر لرحلات السياحة البحرية» 300 ألف مسافر خلال الموسم الماضي، أي ما يقرب من أربعة أضعاف الأرقام التي شهدناها في موسم 2021/ 2022، مع زيادة في عدد السفن التي رست في المحطة إلى 40 %. ونتطلع مع وصول عدد من السفن الفاخرة التي تديرها شركات عالمية معروفة في الموسم الحالي 2023-2024 إلى المحطة، والتي تعتبر أكبر محطة للرحلات البحرية في المنطقة، إلى المساهمة في تعزيز عروض هذه التجارب البحرية سريعة النمو، وتوفير تجربة استثنائية لجميع المسافرين».

نمو مستدام

من جهته، قال حمزة مصطفى، المدير التنفيذي للعمليات في دي بي ورلد: «نتطلع إلى الترحيب بزوار دبي من جميع أنحاء العالم في محطات الرحلات البحرية الحديثة في الموسم الجديد 2023-2024. إن استثمارنا في مرافق محطة الركاب في ميناء راشد يؤكد التزامنا بدعم النمو المستدام لتطلعات السياحة البحرية، وتوفير تجربة استثنائية للركاب منذ لحظة وصولهم إلى الميناء، والتي يعزز توسعها من مكانة دبي على خارطة الرحلات البحرية العالمية. رسخت دبي مكانتها كمركز سياحي عالمي، وميناء رئيسي، ونقطة انطلاق لخطوط الرحلات البحرية في الشرق الأوسط والخليج العربي، ونتوقع أن نسجل موسماً مميزاً جديداً، إذ نتوقع زيادة عدد الزوار بنسبة 28 بالمئة مقارنة بالموسم الماضي 2022-2023».

دبي.. وجهة متميزة للرحلات البحرية

تتعدى جاذبية دبي مجرد كونها وجهة متميزة للرحلات البحرية وأبرز الموانئ البحرية، إلى كونها حاضنة لمرافق عالمية المستوى يمكنها استيعاب أكبر السفن السياحية على مستوى العالم، وهي تتمتع بموقع استراتيجي باعتبارها بوابة اتصال للمنطقة عبر مطار دبي الدولي وبوابتين بحريتين. وتواصل دبي تعزيز البنية التحتية لمحطات الرحلات البحرية من خلال المشاريع الاستثمارية التي توفر للمسافرين، وإجراءات وتأشيرات الدخول السلسة التي يتم توفيرها للمسافرين، فيما تجذب السفن الفاخرة التابعة لثمانية خطوط بحرية شهيرة في دبي العديد من المسافرين من جميع أنحاء العالم.

وتقدم دبي خدمات استثنائية في كل نقاط الاتصال والوجهات التابعة لها على مدار العام، وتحتضن أجندة حافلة بالأنشطة والفعاليات المتميزة، ما يجعلها وجهة للرحلات البحرية الترفيهية. وتضمن دبي تجربة سلسة واستثنائية لجميع المسافرين من عشاق الرحلات البحرية، وذلك بفضل وجود اثنتين من محطات السفن السياحية - ميناء راشد الذي يستوعب ما يصل إلى سبع سفن سياحية في وقت واحد، و«دبي هاربر»، الواجهة البحرية الاستثنائية التي تضم أول المرافق المصممة خصيصاً للرحلات السياحية البحرية على الإطلاق في المنطقة وأكبرها في نصف الكرة الأرضية الشرقي، بطاقة استيعابية كبيرة قادرة على استقبال واستيعاب أكبر السفن السياحية في العالم.

بوابات دبي البحرية الحيوية

يعتبر ميناء راشد وجهة مثالية وعالمية لسفن الرحلات السياحية، والذي يشمل مرسى ميناء راشد ومجموعة واسعة من المنشآت الخدمية، من بينها مطاعم ومراكز التسوق ومرافق ترفيهية. وقد نال الميناء التكريم عدة مرات كمحطة رئيسية للرحلات البحرية في المنطقة، لما يوفره من تجربة سفر سلسة ومتميزة، بما يسهم في وضع معايير عالمية للموانئ الخاصة بالرحلات البحرية.

من جهة أخرى، يضم «دبي هاربر»، الذي افتتح في عام 2021، محطة رحلات بحرية حديثة، وهي أول محطة تستضيف سفينة سياحية تعمل بالغاز الطبيعي المسال. يقع «دبي هاربر» بجوار نخلة جميرا الشهيرة وجزيرة بلوواترز، ولا تكتفي المحطة الواقعة فيه بتوفير خدمات الرسو فقط، بل وتقدم مجموعة واسعة من المرافق والخدمات مع إطلالة ساحرة على أفق مدينة دبي.

ويوفر «دبي هاربر» طيفاً واسعاً من خيارات المعيشة والتسوق والترفيه لزواره والتي تواكب جميعها متطلبات مجموعة متكاملة من مراسي اليخوت الفاخرة ومرافق النقل البحري العالمية، بما يضمن حصول الزوار القادمين عبر الرحلات البحرية على تجربة راقية ومتنوعة ابتداءً من لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم، حاملين معهم ذكريات سعيدة عن الزيارة.