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صادرات إسرائيل من الغاز الطبيعي تهوي 70% بعد إغلاق حقل تمار

11/2/2023 3:00:19 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أفاد تقرير أعدته شركة (بي.دي.أو إزرائيل) للمحاسبة والاستشارات بأن صادرات إسرائيل من الغاز الطبيعي هوت 70 بالمئة منذ أن أغلقت حقل تمار.

وقدرت الشركة الخسائر الاقتصادية لإغلاق الحقل بنحو 800 مليون شيكل (201 مليون دولار) شهريا.


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