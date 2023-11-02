صادرات إسرائيل من الغاز الطبيعي تهوي 70% بعد إغلاق حقل تمار

صادرات إسرائيل من الغاز الطبيعي تهوي 70% بعد إغلاق حقل تمار
التاريخ
11/2/2023 3:00:19 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أفاد تقرير أعدته شركة (بي.دي.أو إزرائيل) للمحاسبة والاستشارات بأن صادرات إسرائيل من الغاز الطبيعي هوت 70 بالمئة منذ أن أغلقت حقل تمار.
وقدرت الشركة الخسائر الاقتصادية لإغلاق الحقل بنحو 800 مليون شيكل (201 مليون دولار) شهريا.
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