407 ملايين درهم أرباح الواحة كابيتال في 9 أشهر بارتفاع 57 %

أعلنت «الواحة كابيتال» تحقيق نمو بنسبة 57 % في أرباحها الصافية على أساس سنوي ارتفاعاً إلى 407 ملايين درهم خلال التسعة أشهر الأولى 2023، مدعومةً باستمرار الأداء القوي في صناديقها العامة مقارنةً بمؤشراتها المعيارية بجانب جذب استثمارات كبيرة.

وقد سجّلت الشركة إجمالي دخل تشغيلي بقيمة 679 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى 2023، مما يمثّل زيادةً بنسبة 54 % مقارنةً بـ441 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وجاء نمو الدخل مدفوعاً بشكل أساسي بالأداء القوي المحقق في «الواحة للاستثمار»، وهي وحدة متخصصة في إدارة الأصول مملوكة بالكامل من قبل الواحة كابيتال، حيث نجحت صناديقها بالأسواق الناشئة في تسجيل عوائد قوية وزيادة في الدخل من الرسوم.

وسجلت الواحة كابيتال خلال الربع الثالث 2023 صافي ربح بقيمة 89 مليون درهم، مقارنةً بـ160 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وسجّلت الشركة دخلاً تشغيلياً ربع سنوي بقيمة 179 مليون درهم، مقارنةً بـ217 مليون درهم خلال الربع الثالث 2022، مما يعكس عدم الاستقرار والتقلبات في أسواق الائتمان والأسهم المدفوعة بحالة عدم اليقين المتزايدة في مشهد الاقتصاد العالمي.

وواصلت الشركة نهجها الحصيف في إدارة التكاليف، حيث استقرت نفقاتها التشغيلية خلال الربع الثالث 2023 عند 58 مليون درهم، بينما ارتفعت تكاليف التمويل متأثرةً بارتفاع أسعار الفائدة القياسية.

استقرت القيمة الإجمالية لمحفظة الأصول المُدارة التابعة للشركة عند 9.8 مليارات درهم بنهاية 30 سبتمبر 2023، مقارنةً بـ6.5 مليارات درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وحققت «الواحة للاستثمار»، وحدة أسواق رأس المال التي تنشط في إدارة عدد من الصناديق في الأسواق الناشئة، صافي عوائد استثمارية بقيمة 619 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى 2023، بزيادة نسبتها 72% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي. كما تضاعف دخلها من رسوم إدارة رؤوس أموال المستثمرين من الأطراف الثالثة على أساس سنوي إلى 69 مليون درهم. وحققت «الواحة للاستثمار» صافي ربح بقيمة 585 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى 2023، مقارنةً بـ307 ملايين درهم في العام السابق.

كما ارتفع الدخل من الرسوم بشكل ملحوظ، مدعوماً بالاستثمارات الجديدة من الشركات الإقليمية والدولية والتي بلغت قيمتها نحو 2.8 مليار درهم خلال العام 2023. وبلغ إجمالي قيمة الأصول المُدارة 8.1 مليارات درهم في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، مقارنةً بـ4.8 مليارات درهم في الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، مما يمثّل زيادةً بنسبة 67%.

وارتفع إجمالي عائدات «صندوق الواحة كابيتال للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» بنسبة 13.5 % في الأشهر التسعة الأولى في 2023، وذلك مقابل عائد بنسبة 4.1 % لمؤشر «ستاندرد آند بورز» المرجعي المركّب للأسواق العربية. ووصلت العوائد التراكمية للصندوق إلى 333.0 % منذ إطلاقه في عام 2014، مقابل العائد المرجعي البالغ 60.8 %.

بدوره حقق «صندوق الواحة للاستثمار في أدوات الائتمان بأسواق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا»، الذي ينتهج استراتيجيات بيع/ شراء متنوعة في أدوات الدخل الثابت بالأسواق الناشئة، عائداً إجمالياً خلال التسعة أشهر الأولى في 2023 بنسبة 4.3 %، متفوقاً بذلك مقابل على مؤشر جي بي مورغان العالمي المتنوع لسندات الشركات بالأسواق الناشئة والذي بلغ عائده 1.8 %. ووصلت العوائد التراكمية للصندوق إلى 190.6 % منذ إطلاقه في عام 2012، مقارنةً بالمؤشر المرجعي والذي بلغ عائده 41.8 %.

أما «صندوق الواحة الإسلامي للدخل الثابت»، فقد حقق عائداً إجمالياً بنسبة 3.93 % (إجمالي الرسوم)، مقارنةً مع العائد الذي حققه المؤشر المرجعي والبالغ 0.95 %. ووصلت العوائد التراكمية للصندوق، الذي يستثمر في الصكوك الدولية والأسهم المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، إلى 19.6 % (إجمالي الرسوم) منذ إطلاقه في أغسطس 2020، مقارنةً بالعائد السلبي -4.2 % الذي حققه المؤشر المرجعي «داو جونز للصكوك».

وسجلت وحدة الاستثمارات الخاصة صافي خسائر بقيمة 6 ملايين درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2023، مقارنةً بصافي ربح بقيمة 25 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، ويُعزى ذلك بشكل كبير إلى خسائر تقييمات القيمة العادلة ضمن حصّتها في شركة «خدمات الطاقة الوطنية المتحدة» (NESR) وعدد من أصولها في محفظة «الفرص العالمية». ومع ذلك، أظهرت الوحدة مستويات مرونة عالية خلال الربع الثالث 2023، محققةً صافي ربح بقيمة 21 مليون درهم مقارنةً بـ5 ملايين درهم خلال الربع الثالث 2022.

وقال محمد حسين النويس مدير الإدارة، يسرني أن أعلن عن نجاح الواحة كابيتال في تحقيق أداء قوي بعدما أحرزت نتائج مذهلة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، إذ سجّلت صافي ربح بقيمة 407 ملايين درهم، مما يمثّل زيادةً قدرها 57 % على أساس سنوي، وجاء ذلك مصحوباً بتحقيق عائد على متوسط حقوق الملكية بنسبة 11 % خلال العام 2023، رغم التحديات التي ألقت بظلالها على مشهد الاقتصاد العالمي، ناهيكم عن تأجج المخاطر الجيوسياسية والتي انعكست تبعاتها سلباً على الأسواق العالمية.

واصلت صناديق أسواق رأس المال التابعة للشركة تسجيل أداء رائع مقارنةً بالمؤشرات المعيارية مع تحقيق هوامش ربحية جيدة، إذ سجل صندوق الواحة للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عائداً بأكثر من الضعف مقارنةً بالمؤشر المعياري. فيما واصلت أعمالنا في إدارة الأصول إضافة مزيد من الإنجازات الاستثنائية إلى سجلها الحافل بالنجاحات، من خلال جذب مجموعة بارزة من كبرى شركات الاستثمار مع استقطاب رؤوس أموال مستثمرين من أطراف ثالثة بقيمة 800 مليون دولار خلال العام الجاري.