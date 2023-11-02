مسؤولون وفعاليات اقتصادية: الإمارات سطرت إنجازات تنموية غير مسبوقة

أكد مسؤولون وفعاليات اقتصادية أن الإمارات استطاعت خلال سنوات قليلة أن تسطر إنجازات تنموية غير مسبوقة جعلت منها نموذجاً يحتذى في شتى قطاعات الاقتصاد. وقالوا، بمناسبة «يوم العلم»، الذي تحتفل به الدولة في الثالث من نوفمبر من كل عام، إن الإمارات نجحت في تحقيق مزيد من الإنجازات التي تعزز من ريادتها في مؤشرات التنافسية العالمية بمختلف القطاعات والميادين.

تلاحم

وقال حمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة: إن يوم العلم مناسبة وطنية يلتف فيها أبناء الإمارات حول رايتهم بكل فخر واعتزاز، حيث تجسد الإمارات في هذا اليوم قيم التلاحم والتعاضد، فمشاعرنا تجاه علمنا ثابتة وتزيدها الأيام قوة ورسوخاً وشموخاً، وتعطينا الدافع للبذل والعطاء ليظل مرفوعاً وخفاقاً في كل الميادين، وهو يوم نجدد فيه سنوياً عزمنا للسير على نهج قيادتنا الرشيدة لتبقى راية دولتنا ورمز وحدتنا عالية وشامخة بين الأمم، تعكس مكانة الإمارات العالمية بوصفها نموذجاً للتطور والنهضة والبناء.

وأضاف أن الاحتفال بيوم العلم يجسد حكاية التأسيس التي رسخت في لحظة تاريخية قيم الوحدة ومعاني السيادة، وعندما ترفرف أعلام الوطن في كل مكان بحركتها الدؤوبة وعلوها المهيب فإنها تؤكد أن الإنجاز المستدام في هذا الوطن الغالي لا يتحقق إلا بتلاحم القلوب وسموها إلى الغايات العظيمة وبتوجه الإرادات نحو العمل والعطاء بلا حدود، وبذل الجهد الصادق والمتواصل في كل الميادين.

ولاء

وأكد محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن يوم العلم مناسبة وطنية لتجديد العزم والعهد والولاء لقيادتنا الحكيمة على صون الوطن لتبقى رايته خفاقة وشامخة، وتعزيز معاني الوحدة والتضامن بين أبناء الإمارات تحت راية موحدة، تتأصل فيها مشاعر الفخر والانتماء والاعتزاز بمنجزات الوطن، وتعكس عمق تمسكنا بقيم الاتحاد ومبادئه السامية التي أرساها الآباء المؤسسون الذين ضربوا أروع الأمثلة في بناء الأوطان وتوحيد ترابها وجمع أبنائها ليكونوا على قلب رجل واحد.

وقال إن علم الإمارات يرتفع عالياً ليبقى شامخاً، وشاهداً على إرادة ووفاء شعب يعاهد قيادته ووطنه على الولاء والتلاحم الوطني، في الوقت الذي غدت فيه دولة الإمارات محط أنظار واحترام وإعجاب العالم أجمع، من ناحية التطور في جميع المجالات التنموية والإنسانية، مضيفاً أنه في يوم العلم يجدد شعب الإمارات العزم على مواصلة مسيرة العمل والعطاء، من أجل رفعة الوطن وتقدمه وازدهار ورفاه الأجيال، من خلال الاعتزاز بالقيم والهوية الوطنية لتبقى راية الإمارات عالية خفاقة بين الأمم، مشيراً إلى أن الإمارات وهي تحتفل هذا العام بيوم العلم، فإنها تخطو بثبات نحو صناعة المستقبل المزدهر بمشاريع حضارية استثنائية لتبقى في مقدمة الدول المتحضرة، ويبقى علمها مرفوعاً في كل الميادين والمجالات.

اتحاد

وقال عبدالعزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة: إن علمنا هو مصدر فخرنا، وعنوان اتحادنا، ورمز وجودنا على هذه الأرض الطيبة تحت ظل قيادة رشيدة تبذل كل ما بوسعها لإسعاد شعبها، والارتقاء بدولتنا الحبيبة إلى آفاق جديدة من الرفاه والتقدم والازدهار.

وأكد أن يوم العلم تحول إلى مناسبة وطنية راسخة يعبر فيها سكان الإمارات من مواطنين ومقيمين عن الانتماء والولاء للدولة وقيادتها، والتمسك بالقيم والمبادئ المتوارثة من الآباء المؤسسين، حيث يعكس الاحتفال بهذا اليوم صورة مشرقة عن توحد أبناء الوطن تحت راية الاتحاد، والتعبير عن الولاء للقيادة والانتماء للوطن، كما أن يوم العلم هو مناسبة وطنية للتأكيد على القواعد والقيم التي قامت عليها دولة الإمارات، وتجسيد أسمى معاني الوحدة والتلاحم التي أرساها قادة الاتحاد الذين رسموا ملامح مستقبل وطن فاقت طموحاته التوقعات، وتصدرت إنجازاته العناوين، وأصبح نموذجاً للرقي الحضاري والإنساني.

واختتم قائلاً: نرفع اليوم علم الإمارات عاقدين العزم على مواصلة مسيرة التنمية والريادة تحت إشراف قيادة رشيدة صنعت المستحيل واستشرفت المستقبل، ونؤكد مواصلة جهودنا نحو تحقيق الرؤى والتوجهات الحكومية من خلال مواصلة العمل على تطوير القطاع العقاري في دولتنا الحبيبة باعتباره أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني مع التركيز على تحقيق مبدأ الاستدامة، والإسهام في تعزيز التميز والنمو في هذا القطاع تحت راية الاتحاد بما يضمن توفير بيئة آمنة ومستدامة وجودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية.

تلاحم

وأكد سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن يوم العلم مناسبة وطنية مهمة تتجسد فيها مشاعر الوحدة والولاء والانتماء لوطننا وقيادتنا الحكيمة، بما يؤكد تلاحمنا ويعكس عمق احترامنا لعلمنا رمز وحدتنا، مشيراً إلى أن الشعور بالفخر والاعتزاز هو الذي يسمو في وجداننا في هذه المناسبة الوطنية العظيمة، بشموخ علم الإمارات تجسيداً لما وصل إليه وطننا من مجد وعلو، بفضل جهود قيادتنا الحكيمة في بناء دولة استطاعت أن تحقق خلال سنوات قليلة إنجازات عالمية على المستويات كافة ليغدو علم دولتنا عنوان المجد ورمز العزة والكرامة.

وأشار إلى أن الاحتفال بيوم العلم يعد مناسبة وطنية ستقف دوماً شاهدة ومعبرة عن أسمى معاني الوفاء والولاء للوطن والالتزام بمواصلة العمل بجد وإخلاص ليبقى علم دولة الإمارات خفاقاً عالياً، حيث تجتمع في هذا اليوم سواعد أبناء شعب الإمارات تحت علم الإمارات متمسكين بالمبادئ النبيلة النابعة من هويتنا وثوابتنا الوطنية وتطلعنا للمستقبل المزدهر، مجددين عهد الولاء والوفاء للوطن والقيادة الحكيمة، مؤكدين العزم على مواصلة العطاء وبذل أقصى الجهود لتعزيز مسيرة الإنجاز والتميز في جميع الميادين والمجالات، وترسيخ مكانة الدولة الرائدة إقليمياً وعالمياً، ليبقى علمنا شامخاً في سماء الإنجازات، ووطننا عزيزاً وقوياً بما نحققه من تقدم وحضارة.

وحدة

وقال سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي: إن يوم العلم مناسبة وطنية تعبر عن رمزية وقيمة العلم في بناء وتقدم الإمارات، إنه يوم نحتفي فيه بوحدتنا وانتمائنا لوطننا الغالي، وبوفائنا وولائنا لقيادتنا الحكيمة، في هذا اليوم نستذكر الآباء المؤسسين وإسهاماتهم الكبيرة وجهودهم الرائدة التي كان لها الفضل الكبير فيما وصل إليه مجتمعنا من تطور وازدهار.

وأشار إلى أن الاحتفال بيوم العلم يمثل فرصة مهمة للتعبير عن الفخر بهويتنا، ولتعزيز الروح الوطنية والالتزام بالقيم الأصيلة والنبيلة التي تربى عليها الشعب الإماراتي، قيم الخير والعطاء والتسامح والمحبة والتعاون.

وأضاف: هذا اليوم العظيم مناسبة تستحق الاحتفاء وتأمل ماضينا المجيد، وحاضرنا الزاخر بالإنجازات، والمستقبل المشرق الذي يزداد فيه أبناء دولة الإمارات تماسكاً وتلاحماً، ونجدد التزامنا بالمضي قدماً تحت راية عزتنا وشموخنا وخلف قيادتنا الحكيمة لمواصلة مسيرتنا التنموية المستدامة وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تعزز من ريادة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية بمختلف القطاعات والميادين.

إنجازات

وقال عبدالله دعيفس، رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي «تحكيم»: إن يوم العلم مناسبة وطنية تعكس مدى اعتزازنا بهويتنا الوطنية التي شكلت تاريخنا العميق وإنجازاتنا الحافلة بعلم يرمز إلى التوحيد والسلام والقوة والحكمة، وشهادة على المكانة الرفيعة التي وصلت إليها دولتنا في المحافل الإقليمية والدولية.

وأكد أن يوم العلم مناسبة عظيمة لنجدد العهد بأن نبقى أوفياء لقيم الاتحاد التي أرساها الآباء المؤسسون، وأن نعبر عن حبنا وانتمائنا وولائنا لوطننا وقيادتنا الرشيدة، وهو يوم نستذكر فيه التضحيات والعطاءات التي شكلت مسارنا نحو التقدم والازدهار، لنؤكد أن دولة الإمارات تخطو بثبات نحو المستقبل الذي تستشرفه بمشاريع حضارية استثنائية لتبقى في مقدمة الدول المتحضرة، ويبقى علمها مرفوعاً في كل الميادين والمجالات.

تضحيات

وقال عبدالعزيز آل صالح، مدير دائرة التسجيل العقاري في الشارقة: نحتفل بمناسبة عزيزة علينا جميعاً وهي يوم العلم الذي يشكل رمزاً لاتحادنا الذي قام بإصرار وعزيمة آبائنا الأوائل الذين قدموا التضحيات الكبيرة من أجل أن يبقى وطننا قوياً شامخاً تحت راية موحدة عالية، ولكي يعيش أبناؤه في عزة وكرامة ورفاه.

وأضاف: إن الاحتفال بيوم العلم يعكس حب المواطنين وولاءهم لوطنهم وقيادتهم الرشيدة التي تسير وفق نهج متميز تهدف من خلاله إلى تكريس وتعزيز التلاحم الوطني الذي أسس له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حتى باتت دولة الإمارات نموذجاً يحتذى في توفير الحياة الكريمة للمواطنين، وتسخير كل الإمكانات المتاحة لتحقيق الرفاه والازدهار والأمان لهم.

وختم آل صالح تصريحه بالقول: في هذا اليوم، يلتف جميع أبناء الإمارات بقلوب صادقة يملؤها الفخر والاعتزاز حول علم الدولة الذي رفعه الآباء المؤسسون، ويؤكدون التزامهم بالقيم السامية التي غرسوها في نفوس أبناء الإمارات، ونحن في دائرة التسجيل العقاري في الشارقة نتعهد بمواصلة العمل الجاد والمخلص والعطاء غير المحدود، مسترشدين برؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة لنشارك في رسم مستقبل دولة الإمارات كي يبقى علمها عالياً خفاقاً في كل مكان.

اعتزاز

وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: نحيي اليوم مناسبة وطنية عزيزة على قلوبنا، ونحتفي براية دولتنا ورمز اتحادها وسيادتها، تعبيراً عن فخرنا واعتزازنا بانتمائنا لوطننا. وتتجلى في يوم العلم معاني التلاحم والتكاتف بين أبناء الوطن، إذ نجدد فيه عهد الولاء لقيادتنا الرشيدة، والوفاء لنهج وإرث الآباء المؤسسين الذين التقت إرادتهم على تأسيس وطن موحد تحت راية الاتحاد، كما يحمل هذا اليوم في طياته دلالات وطنية عظيمة، حيث نستلهم منه العزم على مواصلة مسيرة التقدم والنماء، وإعلاء راية وطننا شامخة خفاقة.

وأضاف: نشارك أبناء الوطن وجميع المقيمين على أرضه الاحتفاء بيوم العلم، مجددين التزامنا بالمضي قدماً في الإسهام بترسيخ المكانة الريادية لدولتنا، وتعزيز تنوع ومرونة واستدامة اقتصادنا الوطني.

رمز الكرامة

وقال عبدالله مطر المناعي، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للإمارات للمزادات: نحتفل في هذا اليوم الوطني بكل فخر واعتزاز بعلم دولتنا، رمز الكرامة والشرف، الذي يمد أبناء وطننا بالإلهام والعزيمة لتحقيق طموحاتهم وإنجازاتهم، حيث يأخذنا علمنا في رحلة طويلة من التطور والتميز، ويمنحنا القوة والإصرار لمواصلة مسيرة التفوق والريادة التي بدأها الآباء المؤسسون، الذين قدموا تضحياتهم ليبقى العلم رمزاً مضيئاً في سماء الإمارات، مشعاً بقيم التسامح والسلام والعطاء، ومجسداً معاني التضامن والوفاء لوطننا الكريم ولقيادتنا الحكيمة التي وضعت الدولة في مصاف الدول المتقدمة.

وأضاف: إن علم الإمارات يعكس المفاهيم الوطنية السامية والراسخة، ويمثل الاحتفال بهذه المناسبة الغالية فرصة للتفكير في تاريخنا المجيد والاعتزاز بإنجازاتنا الكبيرة في شتى المجالات، والتطلع نحو المستقبل المشرق والمفعم بالتنمية والتطوير المستدامين، برؤية قيادتنا الثاقبة وتوجيهاتها الملهمة، وبهمة وسواعد أبناء الوطن تحت راية وإرادة موحدة.

فرصة

وقال محمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة «دوكاب»: إن مناسبة يوم العلم، التي تصادف الثالث من نوفمبر من كل عام، هي مناسبة وطنية عزيزة على قلب كل مواطن ومقيم على أرض هذه الدولة الاستثنائية، وفرصة لاستذكار المكتسبات الوطنية والإنجازات التي حققتها الدولة خلال مسيرة التنمية الخاصة بها، وكانت جزءاً أساسياً من ترسيخ مكانة الدولة على كل المستويات، وإعلاء رايتها عالياً.

وأشار إلى أن يوم العلم هو مناسبة تتلاقى فيها قيم الوحدة والتلاحم الوطني بين جميع أفراد المجتمع، وتعزيز لكل معاني الاعتزاز والانتماء، وتجديد العهود بالحرص على العمل بما فيه رفعة للوطن والتقدم والازدهار، ورسم ملامح مستقبل مشرق ومستدام للأجيال القادمة.

وأكد التزام المجموعة بالالتفاف حول القيادة الرشيدة والعمل يداً بيد نحو بناء الإنسان أولاً ليكون العنصر الأكثر فاعلية والأهم في جميع عمليات النمو والازدهار والارتقاء بالوطن وفقاً لرؤية تنموية طموحة.

راية شامخة

وقال المهندس عامر خانصاحب، عضو مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة «الاتحاد العقارية»: نحيي اليوم مناسبة وطنية عزيزة على قلوبنا، نحتفي فيها براية وطننا الشامخة ورمز سيادته، ونعرب عن اعتزازنا بهويتنا الوطنية وما حققته دولتنا من إنجازات عظيمة تحت راية الاتحاد. ولهذا اليوم دلالات عظيمة في الوجدان الوطني، إذ نجدد فيه عهد الولاء لقيادتنا الرشيدة والانتماء لدولتنا الحبيبة، والوفاء لنهج الآباء المؤسسين، طيب الله ثراهم، الذين التقت إرادتهم على تأسيس وطن تظلله راية واحدة، وينعم بالتقدم والنماء والازدهار. وتتجلى في هذا اليوم أسمى معاني الوحدة الوطنية والتلاحم الشعبي، والالتفاف صفاً واحداً خلف قيادتنا الرشيدة، والاعتزاز بمسيرة وطنية زاخرة بالإنجازات الحضارية والريادة في مختلف المجالات.

وجدد الالتزام بالمضي قدماً في الإسهام بتحقيق مستهدفات الاستراتيجيات والرؤى الوطنية الطموحة، وترسيخ ريادة دولتنا ليبقى علمنا شامخاً في سماء المجد.