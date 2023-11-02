وفقاً لتقرير أرتيفاكت: حكومات الشرق الأوسط تعتمد تطبيقات الذكاء الاصطناعي الإنتاجي

أصدرت شركة أرتيفاكت للبيانات والاستشارات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تقريراً مفصلاً حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي الإنتاجي، مستندة على استطلاع رأي شامل ومقابلات مع مديرين تنفيذيين من مختلف القطاعات في المنطقة. تسعى الدراسة إلى فهم وتحليل مدى الاعتماد على الذكاء الاصطناعي الإنتاجي في شركات المنطقة، عرض للتطبيقات الرئيسية المعتمدة، والتطرق إلى التحديات والآفاق المستقبلية.

ويشير التقرير إلى أن أكثر من 80 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع تحدثوا عن تغييرات ضمن شركاتهم نتيجة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي الإنتاجي بما يؤثر إيجاباً في الاستراتيجية المعتمدة والشركات والأفراد.

وذكر أن نحو 50 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع قد بدؤوا في استكشاف قدرات الذكاء الاصطناعي من خلال تنفيذ إثبات المفهوم أو التطبيقات المنتجة ليصبح اختبار التكنولوجيا واكتساب الخبرة العملية واضحاً بصورة متزايدة في المنطقة.

ولفت التقرير إلى أن استخدام الشركات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الإنتاجي يحصل بشكل رئيسي في مجالات خدمة العملاء والمبيعات والتسويق والعمليات. ولتنفيذ التطبيقات المنتجة هذه، يجب على الشركات معالجة الشق التقني والمتعلّق بحماية البيانات وأمنها وجودة البيانات. كما يجب بناء القدرات والمهارات الضرورية لاستخدام الذكاء الاصطناعي الإنتاجي وإطلاق برامج لإدارة التغييرات.

وفي هذا الإطار، ذكر التقرير بأن 33 بالمئة من ممثلي الشركات أبدوا استعداد موظفيهم لتقبل التغيير، بينما 58 بالمئة منهم يرون احتمالاً في تقبّل الموظفين للتغيير مع الحاجة إلى تدريب على إدارة التغيير والتحول.

وقال راهول آريا، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري في أرتيفاكت الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: وصلنا للمراحل الأكثر تطوراً في منطقة الشرق الأوسط وانضممنا للسباق في استكشاف كافة الفرص. وللاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي الإنتاجي، على الشركات والمؤسسات تبني رؤية شاملة ووضع خارطة طريق للاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

إضافة إلى استخدام عوامل التمكين المناسبة بشكل صحيح، بما في ذلك التكنولوجيا والقدرات والحوكمة. بات للذكاء الاصطناعي القدرة على إجراء تغيير جذري في تنفيذ الأنشطة التجارية عبر قطاعات متنوعة، وهنا يأتي الدور المحوري لأرتيفاكت في تمكين الشركات من استكشاف الطرق الأمثل لاستخدام الذكاء الاصطناعي وتنفيذها عبر مختلف الإدارات والمجالات.



وقالت كرستل سلامة، شريكة في أرتيفاكت الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: تتطور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الإنتاجي بوتيرة متسارعة ويتزايد معدل اعتماد الشركات عليها في المنطقة. تتمتع هذه التكنولوجيا بقدرة على الارتقاء بأساليب تنفيذ الأعمال في شتى القطاعات وقد بدأت معظم المؤسسات والشركات في استكشاف هذه الفرص لتحديد مدى تأثير الذكاء الاصطناعي الإنتاجي. ومثل أي تقنية جديدة، لا يخلو الذكاء الاصطناعي الإنتاجي من بعض التحديات التي يجري تجاوزها تدريجياً مع تطور التكنولوجيا وتطبيقاتها.



