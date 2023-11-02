11.6 مليار درهم صافي أرباح «ألفا ظبي القابضة» في 9 أشهر



أعلنت «ألفا ظبي القابضة»، نتائجها المالية لغاية 30 سبتمبر 2023، حيث سجلت الشركة نتائج قوية محققةً ارتفاعاً 29 % في صافي الأرباح إلى 11.6 مليار درهم، على أساس سنوي، مقارنة مع 9 مليارات درهم في الفترة ذاتها من 2022.



وأرجعت الشركة النمو إلى مجموعة من العوامل بما فيها التوسع العضوي المطرد وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية، ما يؤكد التزام المجموعة الثابت بتعزيز عائدات المساهمين.



وحققت «ألفا ظبي» قفزة 22 % في الإيرادات على أساس سنوي مسجلةً 32.4 مليار درهم مقارنة مع 26.6 مليار في نفس الفترة من العام الماضي.

أداء قوي

وقال المهندس حمد العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة: إن الأداء المالي المميز توجته ألفا ظبي بـصافي أرباح بقيمة 11.6 مليار درهم حتى نهاية سبتمبر من 2023، جاء ثمرة استراتيجيتنا البناءة والمتعددة الأوجه، وسعينا الدؤوب لتحقيق نمو مطرد للشركة.

وأضاف: نحن سعداء بهذا الإنجاز الذي تحقق نتيجة التعاون الرائع بين شركات محفظتنا التي تغطي قطاعات حيوية متنوعة، ويجسد التزامنا الثابت بالعمل وفق أفضل معايير الحوكمة المؤسسية.

ونشكر جميع زملائنا في فريق العمل والإدارات العليا على أدائهم المميز وتفانيهم للارتقاء بأداء شركتنا وتحقيقها لهذه الأرقام الواعدة. لقد ساعدنا هذا التعاون والتآزر على إطلاق الإمكانات الحقيقية لاستثماراتنا وتقديم قيمة كبيرة لمساهمينا.

وأشار المهندس حمد العامري، إلى أن الشركة تمضي قدماً خلال الفترة المتبقية من العام للبناء على الزخم الكبير الذي حققناه، وتسجيل نمو استراتيجي مطرد في أعمالنا، مع اغتنام الفرص الاستثمارية المجدية لإثراء محفظة أعمالنا من خلال عمليات الاستحواذ والتوسع الجغرافي المتنوع، ونهدف من خلال ذلك إلى تحقيق هدفنا الشامل المتمثل بتعزيز حضورنا في مشهد الاستثمار العالمي.

محفظة الأعمال

وكان لتنوع محفظة أعمال ألفا ظبي دور رئيسي في نمو الإيرادات، حيث واصلت المجموعة تطوير محفظتها الاستثمارية في القطاعات الاستراتيجية بما في ذلك قطاعا الضيافة والطاقة.

إضافة إلى إطلاقها منصة «كلايمت كابيتال»، واستثمارها في مشاريع مالية عبر مناطق جغرافية مختلفة، بما في ذلك المشروع المشترك الذي أطلقته «ألفا ويف فينشرز» بالتعاون مع «شركة مبادلة للاستثمار» للدخول معاً في فرص عالمية مجدية في مجال الائتمان.



الوضع المالي

وتتمتع مجموعة ألفا ظبي القابضة بوضع مالي قوي، حيث يبلغ إجمالي قيمة أصولها 133.6 مليار درهم، ووضعها النقدي ممتاز، إذ وصل إلى 19.1 مليار درهم حتى 30 سبتمبر 2023، بفضل عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية التي تمت منذ العام 2022، والأداء القوي عبر جميع القطاعات خلال هذه الفترة.

وتستعد ألفا ظبي القابضة فيما تبقى من العام الجاري لتحقيق المزيد من النمو واغتنام فرص استثمار واعدة عبر دمج أصول تشغيلية جديدة من خلال عمليات الاستحواذ والتوسع الجغرافي المتنوع، مع فرض هيكلية فاعلة ومثالية للحوكمة المؤسسية عبر محفظة أعمالها الغنية.